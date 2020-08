Υγεία - Περιβάλλον

Κορονοϊός: ακόμη δύο νεκροί στην Ελλάδα

Ο ένας από τους ασθνείς που εξέπνευσαν ήταν τροφιμος γηροκομείου.

Έχασαν τη μάχη με τον κορονοϊό ακόμη δυο άνθρωποι στη χώρα μας το τελευταίο 24ωρο, με τον συνολικό αριθμό των νεκρών να ανέρχεται, πλέον, σε 242.

Συγκεκριμένα, ένας 71χρονος κατέληξε στο Γενικό Νοσοκομείο Αλεξανδρούπολης, όπου εισήχθη για νοσηλεία στις 4 Αυγούστου.

Εν συνεχεία, μεταφέρθηκε στη ΜΕΘ στις 13 του μήνα και κατέληξε σήμερα Κυριακή, λίγο μετά τις 6.30 το πρωί.

Την μάχη με τον κορονοϊό έχασε και ένας 72χρονος στο ΑΧΕΠΑ Θεσσαλονίκης, ο οποίος είχε διακομιστεί μέσα στην νύχτα από το Ιπποκράτειο και είχε διασωληνωθεί.

Ο άτυχος ηλικιωμένος προερχόταν από τον οίκο ευγηρίας στην Αγία Κυριακή και έπασχε από υποκείμενα νοσήματα (σακχαρώδης διαβήτης, υπέρταση).