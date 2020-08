Αθλητικά

Champions League: Πρωταθλήτρια Ευρώπης η Μπάγερν

Οι Βαυαροί νίκησαν την Παρί Σεν Ζερμέν στον μεγάλο τελικό!

Μετά από 7 χρόνια (2013) η Μπάγερν επέστρεψε ξανά στον ευρωπαϊκό «θρόνο». Η ομάδα του Μονάχου στέφθηκε για 6η φορά στην Ιστορία της πρωταθλήτρια Ευρώπης(ισοφάρισε σε τίτλους την Λίβερπουλ), επικρατώντας με 1-0 της Παρί Σεν Ζερμέν στον μεγάλο τελικό του Champions League, που διεξήχθη στο «Ντα Λουζ» της Λισαβόνας.

Με τον πλέον εμφατικό τρόπο οι Βαυαροί έκλεισαν ιδανικά τη σεζόν, πανηγυρίζοντας το «τρεμπλ», καθώς νωρίτερα είχαν στεφθεί πρωταθλητές Γερμανίας, ενώ κατέκτησαν και το Κύπελλο. Η Παρί, από την πλευρά της, κατέκτησε το νταμπλ στην Γαλλία, αλλά απέτυχε στα 50 χρόνια ζωής που έκλεισε πρόσφατα να πάρει για πρώτη φορά το βαρύτιμο τρόπαιο.



Μεγάλη βραδιά και για τον Ρόμπερτ Λεβαντόφκσι, τον πρώτο σκόρερ της διοργάνωσης με 15 γκολ. Κι αν ο Πολωνός στράικερ δεν κατάφερε να φτάσει ή, να ξεπερράσει τον Κριστιάνο Ρονάλντο, που με 17 γκολ σε μία σεζόν παραμένει ο κορυφαίος σκόρερ στα χρονικά της διοργάνωσης, εντούτοις, ισοφάρισε το μεγάλο ρεκόρ του αείμνηστου, Γιόχαν Κρόιφ.

Πλέον, οι δυο τους μοιράζονται τον τίτλο του πρώτου σκόρερ και των τριών διοργανώσεων συμμετείχαν, ο μεν Λεβαντόφσκι με την φανέλα της Μπάγερν, ο δε «ιπτάμενος Ολλανδός» με εκείνη του Άγιαξ τη σεζόν 1971-72 (τότε ο Κρόιφ ήταν ο κορυφαίος σκόρερ του ολλανδικού πρωταθλήματος με 25 γκολ, στο ολλανδικό Κύπελλο με 3 και στο Κύπελλο Πρωταθλητριών με 5.

Ο Πολωνός από τη μεριά του ήταν το «πρώτο βιολί» της Bundesliga με 31 τέρματα, 6 πέτυχε στο Κύπελλο και 15 στο Champions League.

Η πρώτη κλασική ευκαιρία του τελικού χάθηκε στο 18΄ για την Παρί Σεν Ζερμέν, με τον Νεϊμάρ να πλασάρει με το αριστερό, μετά από ασίστ του Μπαπέ και τον Νόιερ να κάνει σπουδαία επέμβαση.

Η απάντηση των Βαυαρών ήταν άμεση και στο 22΄ ο Λεβαντόφσκι με σουτ μέσα από την περιοχή σημάδεψε το δεξί δοκάρι του Νάβας. Ο τελικός πήρε... τρελό ρυθμό και στο 23΄ από γρήγορη αντεπίθεση των Γάλλων και πάσα του Νεϊμάρ στον Ντι Μαρία, ο τελευταίος βρέθηκε σε πολύ καλή θέση στην περιοχή, αλλά έπιασε το σουτ με το «κακό» του πόδι (δεξί) κι έστειλε την μπάλα άουτ.

Νέα καλή στιγμή για τη Μπάγερν στο 31΄ με τον Νάβας να διώχνει ενστικτωδώς την καρφωτή κεφαλιά του Λεβαντόφσκι. Το πρώτο μέρος ολοκληρώθηκε με μία τεράστια ευκαιρία για την Παρί. Στο 45΄ ο Μπαπέ βρέθηκε εντελώς αμαρκάριστος στη μικρή περιοχή των Γερμανών, αλλά το τελείωμά του δεν ήταν καλό και ο Νόιερ μπλόκαρε εύκολα.

Πριν συμπληρωθεί μία ώρα αγώνα και συγκεκριμένα στο 59΄ ο τελικός «πήρε φωτιά». Από εξαιρετική σέντρα του Κίμιχ, ο Κομάν εντελώς αμαρκάριστος με κεφαλιά άνοιξε το σκορ για την Μπάγερν (1-0).

Το ματς «άνοιξε» για τα καλά και στο 70΄ ο Νόιερ είπε «όχι» στον Μαρκίνιος, που πλάσαρε πάνω στον διεθνή Γερμανό γκολκίπερ.

Οι συνθέσεις:

ΠΑΡΙ ΣΖ (Τόμας Τούχελ): Νάβας, Κέρερ, Τιάγκο Σίλβα, Κιμπέμπε, Μπερνάτ (80΄ Κουρζάβα), Μαρκίνιος, Παρέδες (65΄ Βεράτι), Ερέρα (72΄ Ντράξλερ), Νεϊμάρ, Ντι Μαρία (80΄ Τσούπο-Μότινγκ), Μπαπέ.

ΜΠΑΓΕΡΝ (Χανς-Ντίτερ Φλικ): Νόιερ, Κίμιχ, Μπόατενγκ (25΄ Σίλε), Αλάμπα, Ντέιβις, Γκορέτσκα, Τιάγκο, Κομάν (68΄ Πέρισιτς), Μίλερ, Γκνάμπρι (69΄ Κουτίνιο), Λεβαντόφσκι