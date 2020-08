Πολιτική

Πλακιωτάκης στον ΑΝΤ1: οι προκλήσεις απομονώνουν την Τουρκία διεθνώς

Τι είπε ο Υπ. Ναυτιλίας για τον κορονοϊό και την πληρότητα στα πλοία, τα κρούσματα σε στελέχη του Λιμενικού και τις προσφυγικές ροές.

«Όλες οι αποφάσεις λαμβάνονται μετά από τις εισηγήσεις των ειδικών επιστημόνων τους οποίους εμπιστευόμαστε. Αύξηση της πληρότητας στα πλοία δεν σημαίνει χαλάρωση των μέτρων. Παρατηρήθηκαν κάποια τέτοια φαινόμενα στις αρχές Αυγούστου, αλλά με την μεγάλη προσπάθεια των στελεχών του Λιμενικού, αυτά αντιμετωπίστηκαν», είπε στον ΑΝΤ1 και την εκπομπή «Καλοκαίρι Μαζί» ο Υπ. Ναυτιλίας.

Χαρακτηριστικά της τήρησης των μέτρων, όπως ανέφερε ο κ. Πλακιωτάκης είναι ότι «δεν έχει αναφερθεί κανένα κρούσμα κορονοϊού σε μέλος πληρώματος πλοίων της ακτοπλοϊας».

«Οι εκτεταμένοι έλεγχοι θα συνεχιστούν για όσο διάστημα απαιτηθεί. Μας ενδιαφέρει να τηρούνται τα μέτρα. Οι πολίτες έχουν συνειδητοποιήσει ότι για το καλό των δικών τους, αλλά και των γύρω τους, πρέπει να τηρούν τα μέτρα. Είναι γεγονός ότι και λόγω της περιόδου ήταν σε έναν βαθμό και αναμενόμενη η αύξηση των κρουσμάτων, καθώς έχουν πολλαπλασιαστεί και τα τεστ που γίνονται. Θα πρέπει ωστόσο να αναδειχθεί η έννοια της ατομικής ευθύνης», σημείωσε ο Υπ. Ναυτιλίας.

Ο κ. Πλακιωτάκης είπε ότι το καλοκαίρι κύλησε χωρίς ιδιαίτερα προβλήματα στην ακτοπλοΐα.

Σε ότι αφορά τα κρούσματα κορονοϊού σε μέλη του Λιμενικού, ο Υπ. Ναυτιλίας είπε ότι έχει αναφερθεί μονοψήφιος αριθμός κρουσμάτων και ότι δεν υπάρχει πρόβλημα.

Για το Προσφυγικό

«Το επίπεδο του ηθικού των στελεχών του Λιμενικού Σώματος είναι πολύ υψηλό, το έχω διαπιστώσει ο ίδιος. Υπάρχει απόλυτη πολιτική κάλυψη των κινήσεων τους στην προσπάθεια, στην βάση του διεθνούς δικαίου, να αντιμετωπίσουν όσους προσπαθούν να δημιουργήσουν – και ηθικό – πρόβλημα σε ότι αφορά το Προσφυγικό», τονίζοντας ότι χάρη στις προσπάθειες του Λιμενικού έχουν μειωθεί συντριπτικά οι ροές τους τελευταίους πολλούς μήνες από τα τουρκικά παράλια

Για την Τουρκία

Σχολιάζοντας την ένταση που συντηρεί η Τουρκία στην ανατολική Μεσόγειο, ο κ. Πλακιωτάκης είπε ότι «Η Τουρκία είναι απρόβλεπτος γείτονας, οι κινήσεις της δεν υπακούουν σε καμία λογική. Άρα, οι αναφορές για διάλογο στην βάση του διεθνούς δικαίου είναι προσχηματική. Αν ήθελε κάτι τέτοιο, έπρεπε πρώτα να αποσύρει την παράνομη NAVTEX και τα πολεμικά πλοία από την περιοχή».

«Με την προσπάθεια που κάνε ο Ερντογάνι, πέρα από την προσπάθεια να ελκύσει κάποια ακραία ακροατήρια στην Τουρκία, απομονώνεται διαρκώς. Η Ελλάδα έχει καταστήσει σαφές ότι επιθυμεί σχέσεις καλής γειτονίας και διάλογο με την Τουρκία, αλλά αυτό δεν μπορεί να γίνει εν μέσω απειλών και εκβιασμών».

Ο κ. Πλακιωτάκης κατέληξε ότι «Η Ελλάδα έχει αποδείξει ότι είναι αποφασισμένη στο ακέραιο να προασπίσει τα κυριαρχικά της δικαιώματα. Η πατρίδα μας στέλνει ένα μήνυμα αποφασιστικότητας».

Πηγή: Ant1news.gr