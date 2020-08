Πολιτική

Αεροναυτική άσκηση: Η “απάντηση” της Αθήνας στην επέκταση της τουρκικής NAVTEX

Η αντίδραση της Ελλάδας στην τουρκική προκλητικότητα να επεκτείνει την ήδη παράνομη NAVTEX.

Με αεροναυτική άσκηση, στην περιοχή που περιλαμβάνει και τα ύδατα που έχει «δεσμεύσει» με την παράνομη NAVTEX της η Τουρκία «απαντά» η Αθήνα στην επέκταση που ανακοινώθηκε χθες.

Η Τουρκία προχώρησε χθες σε παράταση της ήδη παράνομης NAVTEX, η οποία θα έληγε χθες, μέχρι τις 27 Αυγούστου, για τη συνέχιση των ερευνών του Oruc Reis.

Η Αθήνα δεσμεύει με αγγελία NAVTEX την περιοχή της ΝΑ Κρήτης, Καρπάθου, Ρόδου και νοτίως Καστελλόριζου, για αεροναυτικές ασκήσεις εντός της ελληνικής υφαλοκρηπίδας.

Δεν έχει διευκρινιστεί αν θα χρησιμοποιηθούν πραγματικά πυρά στην άσκηση.

Η NAVTEX θα ισχύσει από τις πρωινές ώρες της 25ης Αυγούστου ως τις βραδινές ώρες της 27ης Αυγούστου 2020.