Τοπικά Νέα

“Libertatia”: Ελεύθεροι οι συλληφθέντες

Διάβασέ μου το... Your browser does not support the audio element.

Είχαν συλληφθεί κατά την αστυνομική επιχείρηση σε κατάληψη διατηρητέου.

Ελεύθεροι, με εντολή εισαγγελέα, αφέθηκαν οι 13 συλληφθέντες κατά την αστυνομική επιχείρηση που πραγματοποιήθηκε το πρωί της Κυριακής στο νεοκλασικό κτίριο της κατάληψης «Libertatia», επί της λεωφόρου Στρατού, στο κέντρο της Θεσσαλονίκης.

Εις βάρος τους σχηματίστηκε δικογραφία για παράβαση της νομοθεσίας περί πολιτιστικής κληρονομιάς και δομημένου περιβάλλοντος, όπως επίσης για απείθεια, ενώ από την εισαγγελική Αρχή ορίστηκε δικάσιμος και κατόπιν αφέθηκαν ελεύθεροι.

Της αστυνομικής επιχείρησης προηγήθηκε καταγγελία για τέλεση παράνομων οικοδομικών εργασιών.

Το διατηρητέο κτίριο είχε καταστραφεί ολοσχερώς από πυρκαγιά τον Γενάρη του 2018 και έκτοτε άτομα που ανήκουν στον αναρχικό χώρο επιχειρούν, κατά καιρούς, την επισκευή του, εκτελώντας διάφορες εργασίες. Ανάλογες αστυνομικές επιχειρήσεις στο σημείο είχαν γίνει και στο παρελθόν.