Αθλητικά

Θετικός στον κορονοϊό ο Γιουσέιν Μπολτ

Ο Τζαμαϊκανός παλαίμαχος σπρίντερ βρέθηκε θετικός λίγες ημέρες μετά το πάρτι των γενεθλίων του.

Ο κορυφαίος σπρίντερ όλων των εποχών, Γιουσέιν Μπολτ, προσβλήθηκε από τον κορονοϊό, όπως μετέδωσε τη Δευτέρα (24/8) αρχικά ο εθνικός ραδιοφωνικός σταθμός της Τζαμάικα «Nationwide90FM» και εν συνεχεία και η βρετανική εφημερίδα “ Daily Mail”. O «χρυσός» Ολυμπιονίκης και κάτοχος του παγκοσμίου ρεκόρ στα 100μ και 200μ. βρέθηκε θετικός στον Covid-19 την περασμένη Κυριακή (23/8).

Ο Μπολτ, ο οποίος γιόρτασε τα 34α γενέθλιά του την περασμένη Παρασκευή διοργανώνοντας πάρτι, είναι μεταξύ των τελευταίων Τζαμαϊκανών που έχουν προσβληθεί από τον ιό και ο αριθμός τους ξεπερνά τους 1.500. Δεκαπέντε εξ΄ αυτών που νόσησαν, πέθαναν.

Ο Τζαμαϊκανός παλαίμαχος σπρίντερ βρέθηκε θετικός λίγες ημέρες μετά το πάρτι των γενεθλίων του, στο οποίο -ανάμεσα στους υψηλούς προσκεκλημένους- ήταν και ο Άγγλος διεθνής στράικερ της Μάντσεστερ Σίτι, Ραχίμ Στέρλινγκ.