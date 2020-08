Αθλητικά

Τένις: Η Σάκκαρη αντιμέτωπη με την Σερένα Γουίλιαμς

Νικηφόρα συνέχισε τις εμφανίσεις της στο Open της Νέας Υόρκης η Ελληνίδα τενίστιρια, που σνυναντίεται πρώτη φορά στα κορτ με τον θρύλο του αθλήματος.

Η Μαρία Σάκκαρη συνέχισε τις καλές εμφανίσεις στο Western and Southern Open, νίκησε την Γιούλια Πουτίντσεβα (Καζακστάν) με 6-4, 7-6 και προκρίθηκε στον τρίτο γύρο της διοργάνωσης, που φέτος φιλοξενείται στη Νέα Υόρκη.

Η 25χρονη Ελληνίδα πρωταθλήτρια θα αντιμετωπίσει, για πρώτη φορά στην καριέρα της, με τη θρυλική Σερένα Γουίλιαμς, που από την πλευρά της νίκησε πολύ δύσκολα (7-6, 3-6, 7-6) την Αράνθα Ρας.

Η Σάκκαρη ήταν καλύτερη στο πρώτο σετ, σέρβιρε με συνέπεια και σταθερότητα και το κατάκτησε με 6-4. Χαρακτηριστικό του πόσο καλά στάθηκε πίσω από τη γραμμή, είναι το ότι η Σάκκαρη έδωσε μόνο ένα break point (δεν δέχτηκε break), ενώ είχε καλό έλεγχο και στα σημεία που το παιχνίδι είχε πολλές ανταλλαγές χτυπημάτων.

Στο δεύτερο σετ, οι δύο αθλήτριες έφτασαν χέρι-χέρι ως το tie break. Η Ελληνίδα ήταν ψύχραιμη στα δύσκολα, έσωσε δύο set points της Πουτίντσεβα και επιβραβεύθηκε για το ψυχικό σθένος της κατακτώντας σετ και αγώνα, στο τρίτο match point της.