Πολιτική

Μητσοτάκης – Νέχαμερ: Στο επίκεντρο μεταναστευτικό και τουρκικές προκλήσεις

Με τον υπουργό Εσωτερικών της Αυστρίας συναντήθηκε ο Πρωθυπουργός στο Μέγαρο Μαξίμου.

Την απόλυτη εμπιστοσύνη του στους χειρισμούς της ελληνικής κυβέρνησης στο μεταναστευτικό, εξέφρασε -σύμφωνα με κυβερνητικές πηγές- ο υπουργός Εσωτερικών της Αυστρίας Καρλ Νέχαμερ κατά τη συνάντησή του, νωρίτερα το πρωί, με τον πρωθυπουργό Κυριάκο Μητσοτάκη στο Μέγαρο Μαξίμου.

Οι συζητήσεις -σύμφωνα με τις ίδιες πηγές- επικεντρώθηκαν στις τρέχουσες εξελίξεις στο μεταναστευτικό ζήτημα, αλλά και στις εξελίξεις στην Ανατολική Μεσόγειο, όπου ο Κυριάκος Μητσοτάκης εξέφρασε στον κ.Νέχαμερ την ικανοποίηση της ελληνικής πλευράς για τη στήριξη των ελληνικών θέσεων στην Ευρωπαϊκή Ένωση, από την Αυστρία.

Αναφορικά με τις εξελίξεις στο μεταναστευτικό, ο κ. Νέχαμερ εξέφρασε «την απόλυτη εμπιστοσύνη του στους χειρισμούς της ελληνικής κυβέρνησης για την αντιμετώπιση ενός εκρηκτικού προβλήματος που απειλεί τα ελληνικά σύνορα που είναι και σύνορα της Ευρώπης». Ο αυστριακός υπουργός Εσωτερικών επιβεβαίωσε εκ νέου την ετοιμότητα της χώρας του να συνδράμει περαιτέρω την Ελλάδα έμπρακτα, κάτι που ήδη κάνει.

Τέλος, συζητήθηκε η κατάσταση στην Ανατολική Μεσόγειο και η κλιμακούμενη και προκλητική στάση της Τουρκίας σε βάρος των κυριαρχικών δικαιωμάτων της Ελλάδος.

"Τα σύνορα της Ελλαδας είναι και σύνορα της Αυστρίας"

«Τα σύνορα της Ελλαδας είναι και σύνορα της Αυστρίας», ανέφερε ο υπουργός Εσωτερικών της Αυστρίας, Καρλ Νεχάμερ κατά τη συνάντηση εργασίας στο υπουργείο Μετανάστευσης και Ασύλου με τον υπουργό, Νότη Μηταράκη και τον αναπληρωτή, Γιώργο Κουμουτσάκο, σύμφωνα με ανάρτηση του κ. Μηταράκη σε μέσο κοινωνικής δικτύωσης.

Ο κ. Νεχάμερ χάρισε στους κ.κ. Μηταράκη και Κουμουτσάκο το επίσημο τζάκετ της αυστριακής ομάδας «Κόμπρα», που επιχειρεί στα ελληνοτουρκικά σύνορα. «Ένα δώρο που αντανακλά την υψηλή σημασία που δίνει η Αυστρία στην προστασία των εξωτερικών συνόρων της ΕΕ», έγραψε ο κ. Μηταράκης στην ανάρτησή του.

Αργότερα οι κ.κ. Μηταράκης, Κουμουτσάκος, Νέχαμερ μαζί με τον υπουργό Προστασίας του Πολίτη, Μιχάλη Χρυσοχοΐδη, θα αναχωρήσουν με προορισμό την Αλεξανδρούπολη, όπου και θα επισκεφθούν τις Καστανιές και τις Φέρες στον Έβρο.