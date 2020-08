Υγεία - Περιβάλλον

Κορονοϊός: Θάνατος ασθενή στο ΑΧΕΠΑ

Ένα ακόμα θύμα της πανδημίας στη χώρα μας, ενώ τα νέα κρούσματα έχουν σταθερή ανοδική πορεία. Ανησυχία στην Κοζάνη.

Ένας 69χρονος που νοσηλευόταν στο ΑΧΕΠΑ με υποκείμενα νοσήματα, κατέληξε από επιπλοκές του νέου κορονοϊού την Τρίτη.

Η χώρα μας "μετρά" 243 πλέον, θανάτους από την πανδημία.

Την ίδια ώρα, τα νέα κρούσματα ολοένα και αυξάνονται, ενώ οι επιστήμονες επαλαμβανουν διαρκώς την ανάγκη για την τήρηση των υφιστάμενων μέτρων, ώστε να μην ληφθούν επιπλέον.

Σε καθεστώς ειδικών μέτρων παραμένουν 18 περιοχές της χώρας, αφού χθες "βγήκε" από τα ειδικά μέτρα το νησί του Πόρου, το πρώτο στο οποίο εφαρμόστηκαν.

Την ίδια ώρα, ανησυχία επικρατεί στην Κοζάνη και ιδιαίτερα στον δήμο Βοΐου μετά τον εντοπισμό τουλάχιστον 22 κρουσμάτων κορονοϊού. Σύμφωνα με πληροφορίες, όλα ξεκίνησαν από 2 νεαρά άτομα που επισκέφτηκαν την περιοχή από Χαλκιδική και Άρτα.