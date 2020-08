Κόσμος

ΗΠΑ: ο κυκλώνας “Λάουρα” απειλεί Τέξας και Λουιζιάνα

Οι κάτοικοι οχυρώνουν τα σπίτια τους, ενώ κάποιοι ήδη τα έχουν εγκαταλείψει.

Ο κυκλώνας Λάουρα ενισχύθηκε στην κατηγορία 2 στον Κόλπο του Μεξικού και κατευθύνεται προς τις ακτές της Λουιζιάνας και του Τέξας, ανακοίνωσε σήμερα το αμερικανικό Εθνικό Κέντρο Κυκλώνων (NHC).

Ο κυκλώνας, ο οποίος εντοπίζεται αυτήν τη στιγμή περίπου 610 χιλιόμετρα νοτιοανατολικά του Γκάλβεστον του Τέξας, συνοδεύεται από ισχυρούς ανέμους που πνέουν με 165 χιλιόμετρα την ώρα, σύμφωνα με το NHC.

Το αμερικανικό Εθνικό Κέντρο Κυκλώνων επισήμανε ότι είναι πιθανόν κατά την άφιξή του στη στεριά να είναι ένας μεγάλος κυκλώνας και να αποδυναμωθεί γρήγορα στη συνέχεια.

Τοποθετώντας σάκους με άμμο μπροστά στις πόρτες, σφαλίζοντας τα παράθυρα, ή εκκενώνοντας τα σπίτια τους, οι κάτοικοι της Λουιζιάνας και του νότιου Τέξας ετοιμάζονται να τον αντιμετωπίσουν.

Ο Λάουρα που προσεγγίζει στις ακτές τους προκάλεσε τον θάνατο 25 ανθρώπων στην Αϊτή και την Δομινικανή Δημοκρατία και σημαντικές πλημμύρες.

Το NHC προειδοποίησε για ξαφνικές πλημμύρες σε περιοχές του Τέξας, της Λουιζιάνας και του Άρκανσο.

"Οφείλουμε να προετοιμαστούμε για το ενδεχόμενο ο Λάουρα να γίνει ένας (κυκλώνας) της κατηγορίας 4", δήλωσε ο κυβερνήτης του Τέξας Γκρεγκ Άμποτ, την ώρα που η πολιτεία του συνεχίζει να αγωνίζεται για να αντιμετωπίσει την επιδημία του νέου κορονοϊού.

Επίσης προειδοποίησε κυρίως για ανεμοστρόβιλους και πολύ ισχυρούς ανέμους που αναμένονται στην πιο δασώδη περιοχή της πολιτείας.

Σε σύγκριση με τον κυκλώνα κατηγορίας 3 Χάρβεϊ, ο οποίος προκάλεσε καταστροφικές πλημμύρες και στοίχισε τη ζωή σε 68 ανθρώπους το 2017, "αυτός θα είναι περισσότερο ένας τυφώνας με ισχυρούς ανέμους", σημείωσε ο κυβερνήτης.

Ο Λάουρα απειλεί επίσης τα μεγάλα διυλιστήρια πετρελαίου στην Λέικ Τσαρλς της Λουιζιάνας και στο Μπόμοντ/Πορτ Άρθουρ του Τέξας, τα οποία βρίσκονται κοντά στην ακτή.

Στη διάρκεια του πρωινού γινόντουσαν επίσης και εκκενώσεις των περιοχών που κινδυνεύουν περισσότερο, κυρίως αυτών που βρίσκονται στην ακτή, όπου η άνοδος της στάθμης των υδάτων μπορεί να φτάσει τα τρία μέτρα. Πολλά κέντρα φιλοξενίας έκτακτης ανάγκης άνοιξαν ήδη από χθες στο Τέξας, λαμβάνοντας παράλληλα υγειονομικά μέτρα ασφαλείας για την πρόληψη της διασποράς του νέου κορονοϊού.

"H COVID-19 θα παραμείνει στο Τέξας κατά το πέρασμα του κυκλώνα", υπογράμμισε ο κυβερνήτης Άμποτ, ζητώντας από όσους έχουν τη δυνατότητα να διαμείνουν σε ξενοδοχεία και μοτέλ να το κάνουν για να μπορούν τα μέλη των οικογενειών τους να είναι απομονωμένα και να μην υπάρχει συγχρωτισμός.