Κορονοϊός: διψήφιος ο αριθμός των νεκρών από το γηροκομείο στην Θεσσαλονίκη

Ακόμη ένας ηλικιωμένος πέθανε σήμερα. Σημαντικός ο αριθμός των ασθενών με κορονοϊό, που εξέπνευσαν τις τελευταίες ώρες στην χώρα.

(εικόνα αρχείου)

Ακόμη ένας ηλικιωμένος, που ειχε μεταφερθεί στο Νοσοκομείο Παπανικολάου της Θεσσαλονίκης απο το γηροκομείο στο Ασβεστοχώρι, στην Θεσσαλονίκη, εξέπνευσε το απογευμα της Τετάρτης, αυξάνοντας τον αριθμό των νεκρών απο επιπκοκές κορονοϊού.

Πλεον, ειναι διψήφιος ο αριθμός των φιλοξενούμενων στο γηροκομείο, που έχασαν την ζωή τους απο τον COVID-19.

Ως αιτία θανάτουτου 85χρονου, που έπασχε απο υποκείμενα νοσήματα, οι γιατροί αναφερουν την πολυοργανική ανεπάρκεια, λόγω λοίμωξης που προκάλεσε ο κορονοϊός.

Με αυτήν την απώλεια, ο αριθμός των θανάτων στην χώρα εκτινάσσεται σε 249, καθώς λίγο νωριτερα ανακοινώθηκε ότι εξεδήμησαν ακόμη δύο συμπολίτες μας, απο εππλοκές της νόσου.