Κόσμος

Μινεάπολη: Σε κατάσταση εκτάκτου ανάγκης μετά από αυτοκτονία υπόπτου

Χάος επικρατεί στη Μινεάπολη, με τον κυβερνήτη να την κηρύσσει σε κατάσταση εκτάκτου ανάγκης.

Ο κυβερνήτης της Μινεσότα Τιμ Γουόλτς κήρυξε τη Μινεάπολη σε κατάσταση έκτακτης ανάγκης, μετά τις βίαιες διαδηλώσεις που ξέσπασαν χθες Τετάρτη το βράδυ μετά την αυτοκτονία ενός Αφροαμερικανού κατηγορούμενου για ανθρωποκτονία.

Ο δήμαρχος της Μινεάπολης Τζέικομπ Φρέι επέβαλε απαγόρευση κυκλοφορίας μετά τις μαζικές λεηλασίες καταστημάτων, τις καταστροφές περιουσίας και τις ταραχές που σημειώθηκαν στην πόλη, όπως δήλωσε ο ίδιος. Οι αρχές επίσης κατήγγειλαν τη διασπορά ψευδών ειδήσεων σχετικά με τον θάνατο του υπόπτου.

Η αστυνομία έδωσε στη δημοσιότητα βίντεο από κλειστό κύκλωμα παρακολούθησης από το σημείο όπου ο ύποπτος αυτοκτόνησε, στο οποίο φαίνεται ξεκάθαρα ο άνδρας να σηκώνει ένα όπλο και να αυτοπυροβολείται.

Ο άνδρας, ένας Αφροαμερικανός η ταυτότητα του οποίου δεν έχει δοθεί ακόμη στη δημοσιότητα, καταζητούνταν για τον φόνο ενός άνδρα νωρίτερα σε ένα χώρο στάθμευσης στο κέντρο της Μινεάπολης. Περπατούσε σε δρόμο της πόλης όταν η αστυνομία τον εντόπισε. Τότε εκείνος πλησίασε την είσοδο ενός κτιρίου, έβγαλε ένα όπλο που είχε στην κατοχή του και αυτοκτόνησε, ενώ οι περαστικοί τράπηκαν σε φυγή.

«Είναι ένα τραγικό συμβάν για όλους τους εμπλεκόμενους», σχολίασε ο Φρέι. «Αυτό που χρειάζεται τώρα η πόλη είναι να επουλώσει τις πληγές της, όχι άλλη καταστροφή περιουσιών», πρόσθεσε.

Παρά τη δημοσιοποίηση του βίντεο μόλις 90 λεπτά μετά το συμβάν, το πλήθος των διαδηλωτών δεν φάνηκε να ηρεμεί.

Στη Μινεάπολη έχουν πραγματοποιηθεί πολλές κινητοποιήσεις μετά τον θάνατο του Αφροαμερικανού Τζορτζ Φλόιντ κατά τη βίαιη προσαγωγή του από λευκούς αστυνομικούς τον Μάιο.

Ο θάνατος του Φλόιντ από ασφυξία, αφού ένας αστυνομικός είχε γονατίσει πάνω στον σβέρκο του για σχεδόν εννέα λεπτά, προκάλεσε τεράστιο κύμα διαδηλώσεων και κινητοποιήσεων κατά του ρατσισμού και της αστυνομικής βίας στις ΗΠΑ.

Εξάλλου την Κυριακή αστυνομικός στην Κενόσα του Ουισκόνσιν πυροβόλησε επτά φορές πισώπλατα έναν άλλο Αφροαμερικανό, τον Τζέικομπ Μπλέικ, αφήνοντάς τον παράλυτο. Ένα περιστατικό που τροφοδότησε νέες κινητοποιήσεις.