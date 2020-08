Αθλητικά

“Πόρτα” στον Μπαρτομέου από τον Μέσι

Εκπρόσωποι της Σίτι πάνε στην Βαρκελώνη για να “κλείσουν” τη μεταγραφή!

Αρνητικά απάντησε ο Λιονέλ Μέσι στο αίτημα του Ζοσέπ Μπαρτομέου να συναντηθούν τις προσεχείς ημέρες για να συζητήσουν το μείζον θέμα της παραμονής ή όχι του Αργεντινού σούπερ σταρ στην Μπαρτσελόνα, σύμφωνα με την ισπανική εφημερίδα «Marca».

Η απόφαση του πρώτου σκόρερ στην ιστορία της Μπαρτσελόνα να αποχωρήσει από τον σύλλογο φαίνεται πως είναι ειλημμένη. Ούτε η συνάντηση με τον Ρόναλντ Κούμαν στάθηκε ικανή για να αλλάξει την απόφασή του.

Παρόλο που ο Μέσι σκοπεύει να φύγει, το πιθανότερο είναι να παρουσιαστεί κανονικά στην πρώτη προπόνηση της ομάδας την προσεχή Κυριακή. Σύμφωνα με το αργεντίνικο τηλεοπτικό δίκτυο «TyC Sports» ο Μέσι θα είναι στην προπόνηση διότι δεν θέλει να έχει νομικά μπλεξίματα με τη διοίκηση της Μπαρτσελόνα, καθώς το συμβόλαιό του είναι ακόμα σε ισχύ.

Στη Βαρκελώνη εκπρόσωποι της Μάντσεστερ Σίτι

Εκπρόσωποι της Μάντσεστερ Σίτι θα βρεθούν στη Βαρκελώνη στις αρχές της επόμενης εβδομάδας προκειμένου να διαπραγματευτούν τη μεταγραφή του Λιονέλ Μέσι από τη Μπαρτσελόνα στους «πολίτες».

Σύμφωνα με τον καταλανικό ραδιοφωνικό σταθμό «RAC1», ο αθλητικός διευθυντής της αγγλικής ομάδας Φεράν Σοριάνο βρίσκεται ήδη σε συζητήσεις με τον πατέρα και μάνατζερ του Αργεντινού, Χόρχε Μέσι.

Ωστόσο, η διοίκηση της ομάδας του Μάντσεστερ θέλει να επισπεύσει τις διαπραγματεύσεις ενόψει της έναρξης του αγγλικού πρωταθλήματος στα μέσα του Σεπτέμβρη.

Έτσι, σκέφτεται να προτείνει και έμψυχα ανταλλάγματα εκτός από μετρητά προκειμένου να πείσει τους Καταλανούς. Τα ονόματα που έχουν ακουστεί είναι ο κεντρικός αμυντικός Έρικ Γκαρθία, ο αριστερός μπακ Ανχελίνιο και ο σέντερ φορ Γκαμπριέλ Ζεσούς.

Ο προπονητής των «πολιτών» Πεπ Γκουαρδιόλα έχει δώσει το «πράσινο φως» για να προχωρήσει η μεταγραφή του Μέσι, καθώς θεωρεί ότι με τον 33χρονο άσο μπορεί να κατακτήσει το Champions League.

Σύμφωνα μάλιστα με το ESPN, το συμβόλαιο που θα προτείνει η Σίτι στον Μέσι είναι τριετές με επιλογή να συνεχίσει μετά το πέρας του συμβολαίου στο αμερικανικό πρωτάθλημα και στην ομάδα που ανήκει στους Άραβες ιδιοκτήτες του αγγλικού συλλόγου, τη New York City.