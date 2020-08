Κοινωνία

“Λουκέτο” σε ξενοδοχεία φιλοξενίας αιτούντων άσυλο - Παράταση στον περιορισμό κυκλοφορίας στα ΚΥΤ

Έκλεισαν κι άλλες ξενοδοχειακές μονάδες στη βόρεια Ελλάδα. Μέχρι πότε παρατείνονται τα έκτακτα μέτρα σε ΚΥΤ λόγω του κορονοϊού.

(εικόνα αρχείου)

Έκλεισαν τέσσερις ακόμη ξενοδοχειακές δομές φιλοξενίας αιτούντων άσυλο σε Κοζάνη, Έδεσσα, Πρέσπες και Γρεβενά.

Οι συνολικά 169 διαμένοντες σ’ αυτές μεταφέρθηκαν σε δομές φιλοξενίας της ενδοχώρας.

Από τα μέσα Ιουλίου, που έχει ξεκινήσει η διαδικασία τερματισμού λειτουργίας των ξενοδοχειακών δομών, έχουν κλείσει συνολικά 12 δομές και παραμένουν σε λειτουργία 55. Ο σχεδιασμός του Υπουργείου Μετανάστευσης και Ασύλου προβλέπει το κλείσιμο, μέχρι το τέλος του έτους, και των υπόλοιπων ξενοδοχειακών δομών φιλοξενίας του προγράμματος FILOXENIA.

Παράταση μέτρων περιορισμού κυκλοφορίας σε ΚΥΤ και δομές φιλοξενίας

Με κοινές αποφάσεις των Υπουργών Προστασίας του Πολίτη, Υγείας και Μετανάστευσης και Ασύλου, παρατείνονται, έως και τις 15/09/2020, τα μέτρα περιορισμού κυκλοφορίας κατά της εμφάνισης και διασποράς του κορωνοϊού για τους διαμένοντες στα Κέντρα Υποδοχής και Ταυτοποίησης και τις κάθε είδους δομές φιλοξενίας της χώρας.

Επιπλέον, παρατείνεται, έως και τις 15/09/2020, ο υγειονομικός αποκλεισμός του Κέντρου Υποδοχής και Ταυτοποίησης Φυλακίου Έβρου.