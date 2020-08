Κοινωνία

Κορονοϊός - Μιχαηλίδου: πιο αυστηρά μέτρα στις δομές ηλικιωμένων

Διάβασέ μου το... Your browser does not support the audio element.

Τι ανακοινωσε η Υφ. Εργασίας για τα νέα δεδομένα στην λειτουργία των μονάδων.

Την επικαιροποίηση των πρωτοκόλλων λειτουργίας για τις δομές φροντίδας ηλικιωμένων ανακοίνωσε η υφυπουργός Εργασίας, Δόμνα Μιχαηλίδου, κατά τη σημερινή ενημέρωση για την πορεία της πανδημίας του κορονοϊού.

Η κ. Μιχαηλίδου τόνισε ότι θα υπάρχουν αυστηρές προϋποθέσεις για τις νέες εισαγωγές στις συγκεκριμένες δομές και δέσμη μέτρων για την προστασία των φιλοξενούμενων που ανήκουν σε ευπαθείς ομάδες. Συγκεκριμένα μεταξύ άλλων ανέφερε:

1. Θα υπάρξει επικαιροποίηση των πρωτοκόλλων λειτουργίας των δομών. Η γενική λειτουργία των γηροκομείων θα ορίζεται από τα εξής:

Νέες εισαγωγές υπό αυστηρές προϋποθέσεις

Σύσταση ομάδων εργαζομένων που θα φροντίζουν συγκεκριμένους ηλικιωμένους

Οι ηλικιωμένοι θα τρώνε στο δωμάτιό τους εάν δεν μπορούν να τηρηθούν οι αποστάσεις στην τραπεζαρία

Υποχρεωτικό εμβόλιο και για άλλες ασθένειες

Το προσωπικό να μην εργάζεται σε πάνω από έναν οίκο ευγηρίας ή καταστήματα υγειονομικού ενδιαφέροντος

2. Συστήνεται ειδικό πρωτόκολλο για την περίπτωση ύποπτου κρούσματος.

Σε τέτοια περίπτωση θα υπάρχει υποχρεωτικός έλεγχος για το σύνολο του προσωπικού για περίοδο δύο εβδομάδων, ενώ σε περίπτωση που εντοπιστούν θετικά πολλά μέλη του προσωπικού, τότε θα αντικαθιστώνται από ειδικές λίστες ή κάποια ομάδα παρέμβασης.

3. Καθιέρωση ειδικού ερωτηματολογίου για εργαζομένους, το οποίο θα συμπληρώνεται κάθε μέρα. Αυτό, όπως είπε η υφυπουργός, θα βοηθήσει πολύ στην περίπτωση που απαιτηθεί κάποια ιχνηλάτηση. Το μέτρο θα συνοδεύεται από:

αυστηρό έλεγχο όλου του προσωπικού

καθημερινή θερμομέτρηση

τεστ Covid-19

υποχρεωτικό τεστ σε όλους τους εργαζόμενους που επιστρέφουν από διακοπές.

4. Θα υπάρξει κώδικας ασφαλούς συμπεριφοράς, ο οποίος θα προβλέπει την τήρηση των βασικών προφυλάξεων από πλευράς εργαζομένων, ακόμη και όταν βρίσκονται εκτός δομών. Επ΄αυτού μίλησε για τη χρήση μάσκας σε κάθε δραστηριότητά τους.

5. Εκπαιδευτικά σεμινάρια για τους εργαζομένους.

Ακόμη, η κ. Μιχαηλίδου, αναφέρθηκε στα μέτρα προστασίας γνωστοποιώντας πως η κυβέρνηση θα καλύψει το κόστος για τις μάσκες και τα γάντια που θα χρειαστούν. Όπως είπε, θα δοθούν σε 14.000 φιλοξενούμενους και 6.000 εργαζόμενους.