Κοινωνία

Η συγγνώμη της 24χρονης με κορονοϊό που ταξίδεψε στη Σαντορίνη

Διάβασέ μου το... Your browser does not support the audio element.

Τι επικαλέστηκε η 24χρονη. Τι είπε η μητέρα της.

Δημόσια συγνώμη ζήτησε η 24χρονη , η οποία ενώ ενημερώθηκε πως είναι θετική στον κορονοϊό, αντί να μπει σε καραντίνα επέλεξε να ταξιδέψει με πλοίο για την Σαντορίνη.

«Θέλω να ζητήσω μια δημόσια συγνώμη από όλους, δεν ήταν κάτι εσκεμμένο. Ήταν μια παρόρμηση της ηλικίας; Δεν ξέρω» είπε, κλαίγοντας, η 24χρονη αιμοκαθαιρούμενη, στο Star Channel.

«Επειδή έχω πολλά χρόνια το θέμα υγείας δεν ήταν και πάρα πολύ εύκολο να μετακινούμαι και επειδή τώρα μου δόθηκε η ευκαιρία ήθελα να ξεσκάσω» υποστήριξε και πρόσθεσε: «Επειδή δεν είχα κανένα σύμπτωμα ούτε βήχα ούτε τίποτα, πίστευα ότι δεν είμαι θετική στον ιό και για αυτό επέλεξα να ταξιδέψω».

Μητέρα 24χρονης: Θα υποστούμε τις συνέπειες

«Μπορεί να είναι 24χρονών αλλά το παιδί επειδή πέρασε πολλά ήταν πολύ σκασμένο, ήθελε να φύγει ρε παιδί μου πώς το λένε τώρα το έκανε δεν αλλάζει!» είπε η μητέρα της και πρόσθεσε: «Ούτε το λέω να το δικαιολογήσω,κ είπαμε θα υποστούμε τις συνέπειες αλλά να μου πούνε πότε είπαν στο παιδί να κατέβει στην Αθήνα και θα πας κατευθείαν στο Αττικό που είναι κέντρο για Covid. Πότε το είπανε».

«Είχε συμπληρώσει ένα έντυπο προ επιβίβασης, δεν είχε συμπληρώσει κανένα πεδίο στο οποίο να μας οδηγήσει στο συμπέρασμα να μην επιτρέψουμε την επιβίβασή της» είπε ο υπεύθυνος του πλοίου.

«Φορούσα μάσκα στο πλοίο»

«Από την ώρα που μπήκαμε καθ' όλη τη διάρκεια, δε βγάλαμε καθόλου τις μάσκες» είπε η 24χρονη αιμοκαθαιρούμενη.

Περίπου δυο ώρες πριν δέσει το πλοίο στο λιμάνι της Σαντορίνης, το νοσοκομείο του νησιού ενημερώθηκε για το επιβεβαιωμένο κρούσμα. Αμέσως οι Αρχές κινητοποιήθηκαν ενώ το προσωπικό του πλοίου περιόρισε τη νεαρή και το συνταξιδιώτη της σε μια ειδική καμπίνα.

«To παιδί δεν είχε συμπτώματα, εκεί όλη νύχτα της βάζανε θερμόμετρο ανά πέντε λεπτά ανά δέκα μου λέει μαμά 36,5, 36,6, 36,5. Αυτός ήταν ο πυρετός» είπε η μητέρα της.

Στο λιμάνι του νησιού την περίμενε το λιμενικό. Η 24χρονη επέστρεψε στον Πειραιά και μεταφέρθηκε με ασθενοφόρο στο Γενικό Κρατικό Νίκαιας.