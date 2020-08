Πολιτική

Στο ΦΕΚ οι ΑΟΖ με Αίγυπτο και Ιταλία

Διάβασέ μου το... Your browser does not support the audio element.

Δημοσιεύθηκαν οι συμφωνίες που εγκρίθηκαν και από την ελληνική Βουλή. Τι αναφέρεται σε κείμενα και χάρτες.

Νόμο του κράτους αποτελούν επισήμως οι συμφωνίες οριοθέτησης ΑΟΖ με την Ιταλία και την Αίγυπτο.

Το περιεχόμενο των δύο συμφωνιών, οι οποίες κυρώθηκαν ύστερα από ψηφοφορίες στη Βουλή, δημοσιεύθηκε στην Εφημερίδα της Κυβερνήσεως, το βράδυ της Παρασκευής.

Σύμφωνα με το άρθρο 3 του παραρτήματος των συμφωνιών: "Η ισχύς του παρόντος νόμου αρχίζει από τη δημοσίευσή του στην Εφημερίδα της Κυβερνήσεως και της Συμφωνίας που κυρώνεται από την πλήρωση των προϋποθέσεων της περ. β) του άρθρου 5 αυτής". Αντίστοιχα η δεύτερη παράγραφος του άρθρου 5 αναφέρει πως η συμφωνία τίθεται σε ισχύ την ημερομηνία ανταλλαγής των οργάνων επικυρώσεως απο τα δύο μέρη. Υπενθυμίζεται πως οι δύο συμφωνιες κυρώθηκαν απο την ελληνική Βουλή με ευρεία πλειοψηφία.

Η συμφωνία οριοθέτησης ΑΟΖ με την Αίγυπτο:

Η συμφωνία οριοθέτησης ΑΟΖ με την Ιταλία: