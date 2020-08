Life

Εγκυος η Τζένη Μπαλατσινού

Η αποκάλυψη έγινε από τον Βασίλη Κικίλια. Τι αναφέρει ο Υπ. Υγείας για το χαρμόσυνο γεγονός.

Μηητέρα για ακόμη μια φορά ετοιμάζεται να γίνει η Τζένη Μπαλατσινού.

Την αποκάλυψη ότι ειναι έγκυος η Τζένη Μπαλατσινού έκανε ο σύζυγός της, Βασίλης Κικίλιας.

"Σε μία από τις πιο απαιτητικές περιόδους, με μάχες καθημερινές στη ζωή όλων μας, έρχεται ένα δώρο Θεού να φωτίσει τη ζωή μας με τη Τζένη. Η οικογένειά μας μεγαλώνει. Είμαστε ευτυχείς, γεμάτοι αγάπη και ευγνωμοσύνη", αναφέρει σε tweet του ο Βασίλης Κικίλιας, θέλοντας να μοιραστεί την χαρά του ζευγαριού με όλους τους ακολούθους του στα social media.

Η Τζένη Μπαλατσινού ανήρτησε την ίδια φωτογραφία στον προσωπικό της λογαριασμό στο Instagram, συνοδεύοντας την με τις λέξεις "αγάπη και ευγνωμοσύνη!".