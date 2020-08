Υγεία - Περιβάλλον

Κορονοϊός: κι άλλος νεκρός από το γηροκομείο

Η ασθενής είχε μεταφερθεί και νοσηλευτόταν σε δημόσιο νοσοκομείο.

(εικόνα αρχείου)

Μακραίνει η λίστα με τα θύματα του κορονοϊού στην Ελλάδα, καθώς κατέληξε ακόμα μια ασθενής, αυξάνοντας τον αριθμό των νεκρών - φορεών της νόσου, στους 260 σε ολη την χώρα, απο την αρχή της πανδημίας..

Σύμφωνα με πληροφορίες, τελευταίο θύμα της πανδημίας, που κατέληξε στο Νοσοκομείο "Παπανικολάου", ειναι μία 92χρονη η οποία διέμενε στο γηροκομείο «Αγία Κυριακή», στο Αβεστοχώρι..

Η ηλικιωμένη έπασχε από υποκείμενα νοσήματα.

Πρόκειται για το 260ο θάνατο ασθνεή με κορονοϊό στη χώρα μας.

Μετά απο το τελευταίο περιστατικό, όπως αναφέρει το grtimes.gr, ειναι συνολικά 16 οι ηλικιωμένοι από τον οίκο ευγηρίας «Αγία Κυριακή», που έχουν χάσει τη ζωή τους απο τον κορονοϊό.

Σημειώνεται ότι απο σήμερα έχουν τεθεί σε ισχύ πρόσθετα περιοριστικά μέτρα σε πολλές περιοχές, έχει παραταθεί η ισχύς μέτρων για όλη την Ελλάδα, ενώ μόλις χθες ανακοινώθηκαν πιό αυστηρά μέτρα για τις δομές φιλοξενίας ηλικιωμένων.