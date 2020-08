Αθλητικά

Κορονοϊός: νέο κρούσμα στον Ολυμπιακό

Τι αναφέρεται στην ανακοίνωση που εξέδωσε η γυναικεία ομάδα μπάσκετ του Συλλόγου.

Σε ανακοίνωση του Ολυμπιακού αναφέρεται ότι «σε προληπτικό έλεγχο COVID-19 που πραγματοποιήθηκε στην ομάδα Μπάσκετ Γυναικών του Συλλόγου μας, παρουσιάστηκε ασυμπτωματικό κρούσμα κορονοϊού».

«Παράλληλα, ενημερώθηκε ο ΕΟΔΥ και ακολουθούνται όλες οι προβλεπόμενες διαδικασίες όπως ορίζονται από τα Υγειονομικά Πρωτόκολλα, ενώ θα ακολουθήσουν επαναληπτικές εξετάσεις για τα μέλη της ομάδας μας», καταλήγει η ανακοίνωση.