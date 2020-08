Υγεία - Περιβάλλον

Κορονοϊός – Σύψας: Τα σχολεία μπορεί να ξανακλείσουν τον Δεκέμβριο

Διάβασέ μου το... Your browser does not support the audio element.

Τάχθηκε υπέρ του ανοίγματος των σχολείων στις 7 Σεπτεμβρίου. Τι είπε για τα «σκαμπανεβάσματα» στον αριθμό των κρουσμάτων τις τελευταίες ημέρες.

Το ενδεχόμενο να χρειαστεί να κλείσουν ξανά τα σχολεία τον χειμώνα έθεσε για πρώτη φορά ο καθηγητής Λοιμωξιολογίας, Νίκος Σύψας.

Μιλώντας στον ΣΚΑΪ, τάχθηκε υπέρ του ανοίγματος των σχολείων στις 7 Σεπτεμβρίου, καθώς όπως είπε, πρέπει οι μαθητές να κερδίσουν χρόνο σε περίπτωση που τον Δεκέμβριο ή τον Ιανουάριο χρειαστεί να ξανακλείσουν τα σχολεία, αν αυξηθούν πολύ τα κρούσματα.

Αναφορικά με τη διχογνωμία μεταξύ των επιστημόνων σχετικά με το αν πρέπει να «σπάσουν» τα τμήματα ώστε να είναι λιγότεροι μαθητές, υπογράμμισε ότι «εάν η πολιτεία έχει την δυνατότητα να κάνει μικρότερα τμήματα, να τα κάνει. Αν δε γίνεται, να πάνε στο σχολείο 25 μαθητές ανά τάξη, αλλά με μάσκες».

«Υπάρχει επιπέδωση της καμπύλης»

Ο κ. Σύψας ερωτηθείς για τα «σκαμπανεβάσματα» που παρατηρούνται στον αριθμό των κρουσμάτων τις τελευταίες ημέρες, επισήμανε ότι φαίνεται να υπάρχει «επιπέδωση της καμπύλης του Αυγούστου», ωστόσο σημείωσε ότι η επόμενη εβδομάδα θα είναι κρίσιμη, καθώς τότε θα φανούν τα αποτελέσματα της επίδρασης του Δεκαπενταύγουστου, οπότε και καταγράφηκε το μεγαλύτερο κύμα αδειούχων του καλοκαιριού.

Τέλος, σε ό,τι αφορά τα μέτρα που πρέπει να λαμβάνουν όσοι επιστρέφουν από διακοπές, τόνισε ότι ο αυτοπεριορισμός είναι καλύτερο μέτρο ακόμα και από το τεστ και συνέστησε προσοχή ώστε να υπάρξει ομαλή μετάβαση στο φθινόπωρο.