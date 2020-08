Οικονομία

Φορολογικές δηλώσεις: Λήγει η προθεσμία για την υποβολή

Τελευταία ευκαιρία για τους φορολογούμενους.

Λήγει σήμερα στις 15:00 η προθεσμία για την υποβολή των φορολογικών δηλώσεων, έπειτα από μικρή παράταση που έδωσε το υπουργείο Οικονομικών με απόφαση του υφυπουργού Απ. Βεσυρόπουλου.

Όπως ανέφερε ο υπουργός Οικονομικών Χρήστος Σταϊκούρας, η νέα παράταση δόθηκε (σσ. η προθεσμία έληγε στις 28 Αυγούστου), προκειμένου οι περίπου 200.000- 250.000 φορολογούμενοι που δεν έχουν υποβάλει δήλωση να μην αντιμετωπίσουν πρόστιμα και προσαυξήσεις. Όσοι κάνουν χρήση της παράτασης αυτής, καθώς και εκείνοι που υπέβαλαν τη δήλωση τον Αύγουστο, και είναι χρεωστικοί, θα πρέπει να καταβάλουν στις 31 Αυγούστου δύο δόσεις του επιπλέον φόρου.

Παράλληλα, ο κ. Σταϊκούρας προανήγγειλε παράταση έως τον Απρίλιο 2021 για την αναστολή των φορολογικών υποχρεώσεων όσων επλήγησαν από την πανδημία. Μετά θα υλοποιηθεί η νέα ρύθμιση των 12 (άτοκων) ή 24 (με επιτόκιο 2,5%) δόσεων.