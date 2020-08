Κόσμος

Παρίσι: Δωρεάν τεστ για τον κορονοϊό

Δωρεάν τεστ και στα 20 διαμερίσματα της πόλης, στη μάχη κατά του Covid-19.

O δήμος της γαλλικής πρωτεύουσας ανακοίνωσε, την Δευτέρα, ότι θα φροντίσει ώστε να διενεργείται δωρεάν και στα 20 διαμερίσματα της πόλης το τεστ για τον κορονοϊό, καθώς οι αρχές δίνουν μάχη απέναντι στις ενδείξεις αναζωπύρωσης της επιδημίας στη Γαλλία.

Το γραφείο της δημάρχου Παρισίων ανέφερε σε ανακοίνωσή του ότι αρχής γενομένης από σήμερα θα υπάρχουν τρία μόνιμα εργαστήρια που θα διενεργούν δωρεάν τεστ για τον κορονοϊό καθώς και δύο ακόμη κινητά εργαστήρια, τα οποία θα μετακινούνται σε σημεία της πρωτεύουσας.