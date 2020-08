Life

Ο Στέφανος Κορκολής στον ΑΝΤ1 για τις “Βάκχες” του Ευριπίδη στο Ηρώδειο (βίντεο)

Διάβασέ μου το... Your browser does not support the audio element.

Ο συνθέτης μιλά για την ξεχωριστή παρουσία του επί σκηνής, στην παράσταση που “ανεβαίνει” από σπουδαίους συντελεστές.