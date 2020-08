Οικονομία

Ο κορονοϊός “βύθισε” την κρουαζιέρα (βίντεο)

Διάβασέ μου το... Your browser does not support the audio element.

Το 2020 προβλεπόταν ως μια “χρυσή” χρονιά και μετά ήρθε η πανδημία, με αποτέλεσμα οι ακυρώσεις να οδηγήσουν σε “λουκέτα”.