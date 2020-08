Κόσμος

“Βρυχάται” ο Ερντογάν: Δεν θα επιτρέψουμε πειρατείες και ληστείες σε Αιγαίο και Μεσόγειο

Νέες πολεμικές “κορώνες” από τον “Σουλτάνο”, με το βλέμμα στραμμένο στην Ελλάδα.

Σε νέες προκλητικές δηλώσεις προχώρησε ο Τούρκος Πρόεδρος, Ρετζέπ Ταγίπ Ερντογάν.

Ειδικότερα ο Τούρκος Πρόεδρος, μιλώντας, στην Κερασούντα δήλωσε: «Δεν θα επιτρέψουμε ληστείες και πειρατείες σε Αιγαίο και Μεσόγειο. Τη χώρα μας που έχει τη μεγαλύτερη ακτογραμμή κανένας δεν θα μπορέσει να την εγκλωβίσει στον κόλπο της Αττάλειας. Όσοι κάνουν τους μάγκες, επειδή τους ξεσηκώνουν οι πρώην αποικιοκράτες, τους συστήνω να μελετήσουν την πρόσφατη ιστορία τους».