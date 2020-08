Κοινωνία

Νεκρός δύτης στη Σαλαμίνα

Διάβασέ μου το... Your browser does not support the audio element.

Τον άτυχο άνδρα βρήκε χωρίς τις αισθήσεις του άλλος δύτης.

Νεκρός εντοπίστηκε, το βράδυ της Δευτέρας, ένας δύτης στη θαλάσσια περιοχή νότια της Σαλαμίνας.

Τον άτυχο άνδρα βρήκε χωρίς τις αισθήσεις του άλλος δύτης και ενημέρωσε τις λιμενικές Αρχές.

Μεταφέρθηκε με πλωτό περιπολικό του Λιμενικού στην προβλήτα Σεληνίων όπου παρελήφθη από ασθενοφόρο του ΕΚΑΒ.

Σύμφωνα με τις πρώτες πληροφορίες πρόκειται για νεαρό άνδρα, ηλικίας περίπου 30 χρονών.