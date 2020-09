Υγεία - Περιβάλλον

Κορονοϊός: βγήκε από την εντατική η 17χρονη

Η νεαρή κοπέλα είχε διασωληνωθεί από το περασμένο Σάββατο και αυτό που προβλημάτιζε τους γιατρούς είναι ότι δεν αντιμετώπιζε κάποιο υποκείμενο νόσημα.

Ευχάριστα είναι τα νέα για το 17χρονο κορίτσι με κορονοϊό, που έδινε μάχη για τη ζωή της στη ΜΕΘ του ΑΧΕΠΑ για περισσότερες από 10 ημέρες.

Η 17χρονη βγήκε από την εντατική και νοσηλεύεται από την Δευτέρα σε θάλαμο αρνητικής πίεσης του νοσοκομείου ενώ οι γιατροί είναι αισιόδοξοι για την πορεία της υγείας της.

Πρόκειται για το νεαρότερο θύμα του κορονοϊού στην χώρα που έχει εισέλθει σε Μονάδα Εντατικής Θεραπείας και είχε διασωληνωθεί.