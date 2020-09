Υγεία - Περιβάλλον

Εξαδάκτυλος στον ΑΝΤ1: Πιθανόν το δεύτερο κύμα κορονοϊού να είναι χειρότερο από το πρώτο (βίντεο)

Ο Πρόεδρος του ΙΣΑ κρούει τον κώδωνα του κινδύνου και καλεί τους πολίτες να τηρούν αυστηρά τα μέτρα. Τι είπε για τα εμβόλια κατά του κορονοϊού η Πρόεδρος της ΕΙΝΑΠ.