Υγεία - Περιβάλλον

Χαρδαλιάς: πολύτιμη η συμβολή της Εθνικής Αρχής Διαφάνειας στη μάχη με τον κορονοϊό

Διάβασέ μου το... Your browser does not support the audio element.

Ο κ. Χαρδαλιάς ευχαρίστησε τα στελέχη και τους εργαζόμενους της Εθνικής Αρχής Διαφάνειας για τη συνεισφορά τους στον καθημερινό αγώνα ενάντια στον κορονοϊό...

Με τον διοικητή της Εθνικής Αρχής Διαφάνειας Άγγελο Μπίνη και στελέχη της Αρχής, συναντήθηκε σήμερα ο υφυπουργός Πολιτικής Προστασίας και Διαχείρισης Κρίσεων, Νίκος Χαρδαλιάς, στα κεντρικά γραφεία της ΕΑΔ.

Ο κ. Χαρδαλιάς, αφού ευχαρίστησε τα στελέχη και τους εργαζόμενους της Εθνικής Αρχής Διαφάνειας για τη συνεισφορά τους στον «καθημερινό αγώνα ενάντια στον κορονοϊό και το υψηλό αίσθημα ευθύνης που επιδεικνύουν κατά την εκτέλεση των καθηκόντων τους, τόνισε ότι «η πιστή τήρηση των μέτρων που λαμβάνονται για την αντιμετώπιση της πανδημίας αποτελεί αποφασιστικής σημασίας ζήτημα για τη διαφύλαξη της υγείας όλων μας», ενώ προσέθεσε ότι «η συμβολή της Εθνικής Αρχής Διαφάνειας σε αυτή την καθημερινή μάχη είναι πραγματικά πολύτιμη».

Επανέλαβε ότι «μόνο όλοι μαζί μπορούμε να τα καταφέρουμε και μόνο όλοι μαζί μπορούμε να διασφαλίσουμε την απαρέγκλιτη τήρηση των μέτρων. Κι αυτό είναι αναγκαιότητα, είναι επιταγή είναι καθήκον όλων μας έναντι της συντριπτικής πλειοψηφίας των πολιτών που μας δείχνει καθημερινά την εμπιστοσύνη του και με περισσή υπομονή και επιμονή εφαρμόζει τα μέτρα και στην πρώτη φάση του "Μένουμε Σπίτι" και τώρα στην δεύτερη φάση του "Μένουμε Ασφαλείς"».

Σύμφωνα με τον διοικητή Εθνικής Αρχής Διαφάνειας, Άγγελο Μπίνη, από τις 15 Μαΐου έως και τις 31 Αυγούστου, στις 13 Περιφέρειες της χώρας έχουν διενεργηθεί συνολικά 3.805 έλεγχοι και έχουν καταγραφεί 276 παραβάσεις. Έχουν επιβληθεί συνολικά πρόστιμα 518.250 ευρώ και 2.700 ευρώ πρόστιμα σε 21 φυσικά πρόσωπα.

«Είμαστε πολύ χαρούμενοι σήμερα που υποδεχόμαστε τον υφυπουργό Πολιτικής Προστασίας και Διαχείρισης Κρίσεων, Νίκο Χαρδαλιά ο οποίος μας έχει τιμήσει με την εμπιστοσύνη και την υποστήριξή του όλο αυτό το διάστημα και μας τιμά με την ανάθεση πολύ λεπτών αποστολών με μεγάλη προστιθέμενη αξία για την ελληνική κοινωνία και την προστασία της ανθρώπινης υγείας για τον περιορισμό της διασποράς του κορονοϊού. Θερμές ευχαριστίες σε όλα τα στελέχη της Αρχής που εργάζονται. Έχουμε μια συνεχή ενημέρωση των πρωτοκόλλων ελέγχου και έχουμε πετύχει μία πολύ μεγάλη ομοιογενοποίηση. Οι δράσεις της Αρχής καλύπτουν όλες τις περιφέρειες και όλο το φάσμα των επιχειρήσεων καταστημάτων. Το πρόγραμμά μας εκπονείται με συνεχή ανατροφοδότηση με στοιχεία που μας δίνει τακτικά το υπουργείο Πολιτικής Προστασίας ώστε να μην πηγαίνουμε τυχαία αλλά να στοχεύουμε εκεί που υπάρχει μεγαλύτερη ανάγκη διακινδύνευσης. Έχουμε πραγματικά επέμβει, όπου μας έχει ζητήσει ο υπουργός, άμεσα», επισήμανε μεταξύ άλλων ο κ. Μπίνης.