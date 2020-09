Κοινωνία

Συλλήψεις για εμπρησμό στον Υμηττό

Συλλήψεις στο πλαίσιο της αυτόφωρης διαδικασίας...

Στα χέρια της αστυνομίας έπεσαν δύο άνδρες, ως υπαίτιοι πρόκλησης εμπρησμού από πρόθεση, σε δασική έκταση στους πρόποδες του Υμηττού στην περιοχή Αιξωνή Γλυφάδας στην Αττική.

Οι δύο άνδρες συνελήφθησαν την 30 Αυγούστου 2020, στο πλαίσιο της αυτόφωρης διαδικασίας, από ανακριτικούς υπάλληλους της Δ.Α.Ε.Ε., του 8ου Πυροσβεστικού Σταθμού Αθηνών και της ομάδας ΔΙ.ΑΣ. Νοτιοανατολικής Αττικής της ΕΛ.ΑΣ.

Για το εν λόγω περιστατικό ενημερώθηκε σχετικά ο αρμόδιος Εισαγγελέας.