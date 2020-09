Κοινωνία

Στις 14 Σεπτεμβρίου το άνοιγμα των σχολείων

Οι ανακοινώσεις απο τα κυβερνητικά στελέχη για το πλαισιο λειτουργίας των σχολείων, εν μέσω κορονοϊού.

Εκκληση στους γονείς και τους μαθητές να γυρίσουν στο Λεκανεπέδιο της Αττικης απο τις διακοπές τους, μέσα στις επομενες ημέρες, απηύθυνε ο Στέλιος Πέτσας, λέγοντας ότι απο ανάλυση των δεδομένων προκύπτει ότι δεν έχει γυρίσει στα σπίτια του απο τις διακοπές το 15% των κατοικων της Αττικής.

Παράλληλα, τους κάλεσε να μείνουν σε απομόνωση, ώστε να προστατευθούν όλοι, κυρίως οι συγγενείς τους μεγαλύτερης ηλικίας, απο τυχόν διάδοση του κορονοϊού.

Τα σχολεία θα ανοιξουν στις 14 Σεπτεμβρίου, όπως ανακοινωσε η Υπ. Παιδείας, λέγοντας ότι θα ληφθεί κάθε απαραίτητο μέτρο, όποια χρονική στιγμή απαιτηθεί.

Η Νίκη Κεραμέως ανέλυσε μια σειρά απο μέτρα που έχουν ληφθεί για την λειτουργία των σχολείων με ασφάλεια για όλη την εκπαιδευτική κοινότητα, όπως η χρήση μάσκας, που ειναι υποχρεωτική για τους κλειστούς χώρους και τους ανοιχτούς - όπου παρατηρείται συνωστισμός.

Υπάρχουν επικαιροποιημένες οδηγίες του ΕΟΔΥ προς όλους, θα υπάρχει επίσκεψη ιατρών στα σχολεία, έχουν εφοδιαστεί τα σχολεία με αντισηπτικά και έχει διασφαλιστεί η καθαριότητα τους, είπε η Υπ. Παιδείας, αναφέροντας ότι έχει γίνει έγκαριη πρόσκληση αναπληρωτών καθηγητών και επέκταση της λειτουργίας του ολοήμερου σχολείου, ώστε τα παιδιά να μένουν περισσότερες ώρες στο σχολείο και να μην συχνωτίζονται με τον παππού και την γιαγιά.

Επιπλέον, η Υπ. Παιδείας εξήγησε τι θα ισχύει για την λειτουργία των κυλικείων, τις εκδρομές και τις σχολικές εκδηλώσεις, τα διαλείμματα που θα γινονται εκ περιτροπής, αλλά και σε ότι έχει να κάνει με την λειτουργία των εργαστηρίων και την χρήση μουσικών οργάνων.

Η Υπ. Παιδείας ανέλυσε ακόμη το σχέδιο για την αντιμετώπιση διαχείρισης κρούσματος σε σχολείο, την κάλυψη των απουσιών μαθητών που θα νοσήσουν οι ίδιοι ή προσωπο του στενού περιβάλλοντος τους, καθώς και όλες τις παραμμέτρους για την λειτουργια των σχολείων απο τις 14 Σεπτεμβριου και μετά.