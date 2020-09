Οικονομία

Κορονοϊός - Μύκονος: “Λουκέτο” σε φημισμένα beach bar

Τι αναφέρει η απόφαση της Γενικής Γραμματείας Πολιτικής Προστασίας για τους λόγους σφραγίσματος των καταστημάτων.

Με απόφαση της Γενικής Γραμματείας Πολιτικής Προστασίας κλείνουν δύο φημισμένα beach bar στη Μύκονο μέχρι και τις 4 Σεπτεμβρίου.

Τις προηγούμενες ημέρες μικτά κλιμάκια της Πολιτικής Προστασίας και της Εθνικής Αρχής Διαφάνειας επισκεφθήκαν τα δύο καταστήματα και έλεγξαν με μοριακό τεστ όλους τους εργαζόμενους.

Δύο 24ωρα αργότερα, τα τεστ έδειξαν πολλά κρούσματα κορονοϊού και με απόφαση που αναρτήθηκε το βράδυ της Τρίτης στην Διαύγεια, με υπογραφή του Γενικού Γραμματέα Πολιτικής Προστασίας Βασίλη Παπαγεωργίου, τα εν λόγω bar-restaurant αναστέλλουν τη λειτουργία τους μέχρι τις 4 Σεπτεμβρίου.

Η απόφαση αναφέρει:

«Αποφασίζουμε την αναστολή λειτουργίας των επιχειρήσεων προσφοράς οινοπνευματωδών ποτών και μαζικής εστίασης (bar-restaurant) στη Νήσο Μύκονο με τις επωνυμίες «Nammos» στην παραλία Ψαρού και «Scorpios» στην περιοχή Παράγκα, από 01.09.2020 και ώρα 22.00 έως την 04.09.2020 και ώρα 07.00, για επιτακτικούς λόγους αντιμετώπισης σοβαρού κινδύνου δημόσιας υγείας και ειδικότερα για τον περιορισμό της διασποράς και των επιπτώσεων της νόσου COVID-19».