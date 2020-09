Οικονομία

“Γέφυρα”: δεκάδες χιλιάδες αιτήσεις τον πρώτο μήνα

Διάβασέ μου το... Your browser does not support the audio element.

Έντονο το ενδιαφέρον για το πρόγραμμα στήριξης πληττόμενων δανειοληπτών με οφειλές από στεγαστικά δάνεια για πρώτη κατοικία.

Το ιδιαίτερα έντονο ενδιαφέρον των δανειοληπτών για το πρόγραμμα «ΓΕΦΥΡΑ», το οποίο παρέχει στήριξη, μέσω επιδότησης, σε δανειολήπτες που πλήττονται από τις οικονομικές συνέπειες του κορονοϊού και έχουν δάνεια με υποθήκη στην α΄ κατοικία, αποδεικνύουν τα στοιχεία της Ειδικής Γραμματείας Διαχείρισης Ιδιωτικού Χρέους (ΕΓΔΙΧ) του Υπουργείου Οικονομικών για τον ένα μήνα λειτουργίας της ηλεκτρονικής πλατφόρμας του προγράμματος.

Σύμφωνα με αυτά, από τις 3/8/2020 μέχρι χθες, που συμπληρώθηκαν οι πρώτες 30 ημέρες λειτουργίας της πλατφόρμας, εισήλθαν σε αυτή 120.116 φορολογούμενοι, εκ των οποίων οι 100.103 συναίνεσαν στην άρση του απορρήτου τους και ξεκίνησαν τη διαδικασία υποβολής της αίτησης. Από αυτούς, 51.337 προχώρησαν στην οριστική υποβολή της αίτησης.

Όπως επισημαίνεται απο το Υπ. Οικονομικών, "οι αριθμοί αυτοί καταγράφηκαν σε έναν αδρανή μήνα, τον Αύγουστο".

Όπως αναφέρεται σε σχετική ανακοινωση, "Η επιτυχία του νέου πλαισίου γίνεται καλύτερα αντιληπτή, εάν συγκρίνουμε αυτά τα νούμερα με τα αντίστοιχα του παλιού προγράμματος επιδότησης δανείων του ν.4605/2019, που ψηφίστηκε επί Κυβέρνησης ΣΥΡΙΖΑ. Στον πρώτο μήνα λειτουργίας του παλιού πλαισίου, είχαν εισέλθει στην πλατφόρμα 16.220 χρήστες (περίπου το 1/7 σε σχέση με σήμερα), αλλά είχαν καταγραφεί μόλις 4 οριστικοποιημένες αιτήσεις και δεν είχε εγκριθεί κρατική επιδότηση σε καμία από αυτές, ενώ δεν είχε κατατεθεί καμία πρόταση ρύθμισης δανείου από τους πιστωτές.

Η παραπάνω σύγκριση επιβεβαιώνει ότι η σημαντικά διευρυμένη περίμετρος κάλυψης των δανειοληπτών που παρέχει το νέο πλαίσιο, σε σχέση με το προηγούμενο καθεστώς, καθώς και η απλούστερη και φιλικότερη για τον χρήστη διαδικασία υποβολής της αίτησης, χωρίς να απαιτείται κανένα απολύτως δικαιολογητικό, επιτυγχάνουν τα προσδοκώμενα αποτελέσματα.

Υπενθυμίζεται ότι οι ενδιαφερόμενοι μπορούν να συνεχίσουν να υποβάλλουν τις αιτήσεις τους, μέχρι την 30ή Σεπτεμβρίου 2020, στην ηλεκτρονική πλατφόρμα της Ειδικής Γραμματείας Διαχείρισης Ιδιωτικού Χρέους (www.keyd.gov.gr/covid19-gefyra/), η οποία έχει σχεδιαστεί και υποστηρίζεται με τη συνεργασία της Γενικής Γραμματείας Πληροφοριακών Συστημάτων Δημόσιας Διοίκησης (ΓΓΠΣΔΔ), στις υποδομές της οποίας και φιλοξενείται.

Μετά την είσοδο, με χρήση των κωδικών στο ΤaxisNet, και την υποβολή της αίτησης, τα στοιχεία δανειοληπτών, εισοδημάτων και οφειλών αντλούνται αυτόματα από την Φορολογική Βάση Δεδομένων και τις τράπεζες, αποτελώντας ένα απτό παράδειγμα διαλειτουργικότητας και αυτοματοποίησης, καθώς, με τον τρόπο αυτό, οι πολίτες απαλλάσσονται από την υποχρέωση προσκόμισης μια σειράς δικαιολογητικών και βεβαιώσεων.

Στην ηλεκτρονική σελίδα της ΕΓΔΙΧ (https://www.keyd.gov.gr/covid19-gefyra-yliko/), οι δικαιούχοι μπορούν να βρουν αναλυτικές ερωταπαντήσεις με παραδείγματα, καθώς και τον οδηγό χρήσης της πλατφόρμας. Για παροχή πληροφοριών, οι πολίτες μπορούν να απευθύνονται στο τηλ. 213.212.57.30, ώστε να κλείσουν (τηλε)συνάντηση και να εξυπηρετηθούν από ένα εκ των 50 Κέντρων – Γραφείων Ενημέρωσης και Υποστήριξης Δανειοληπτών, τα οποία λειτουργούν πανελλαδικά.

Το Υπουργείο Οικονομικών, με τη θέσπιση του προγράμματος «ΓΕΦΥΡΑ» και την κατάθεση, σε δημόσια διαβούλευση, του νέου Κώδικα Διευθέτησης Οφειλών και Παροχής 2ης Ευκαιρίας, αποδεικνύει ότι αντιμετωπίζει το πρόβλημα του ιδιωτικού χρέους με υπευθυνότητα, αποφασιστικότητα, αποτελεσματικότητα και αίσθημα κοινωνικής δικαιοσύνης, στηρίζοντας με ειδικές πρόνοιες τα ευάλωτα νοικοκυριά.