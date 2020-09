Υγεία - Περιβάλλον

Κορονοϊός – Μόρια: Πρώτο κρούσμα στην δομή

Ενδελεχής ιχνηλάτηση του συνόλου των επαφών του επιβεβαιωμένου κρούσματος. Κλιμάκιο του ΕΟΔΥ στην περιοχή. Σε καραντίνα το ΚΥΤ.

Σήμερα το πρωί, στο Βοστάνειο Νοσοκομείο Μυτιλήνης, επιβεβαιώθηκε θετικός στο νέο κορονοϊό SARS-CoV-2, μετανάστης 40 ετών σομαλικής καταγωγής, ο οποίος και παραμένει απομονωμένος.

Πρόκειται για το πρώτο περιστατικό στο Κέντρο Υποδοχής και Ταυτοποίησης στην Μόρια της Λέσβου.

Σύμφωνα με πηγές του υπουργείου Υγείας, το προσωπικό του ΕΟΔΥ στο ΚΥΤ, αποτελούμενο από 41 υπαλλήλους διαφόρων ειδικοτήτων, ενεργοποιήθηκε άμεσα.



Ακολουθώντας τα υγειονομικά πρωτόκολλα, ξεκίνησε η ενδελεχής ιχνηλάτηση του συνόλου των επαφών του επιβεβαιωμένου κρούσματος, με σκοπό την απομόνωσή τους, ενώ διενεργούνται εκτεταμένοι έλεγχοι στους διαμένοντες στο ΚΥΤ.

Επιπλέον, κλιμάκιο επιδημιολόγων του ΕΟΔΥ με επικεφαλής τον Πρόεδρο του Οργανισμού Παναγιώτη Αρκουμανέα μεταβαίνει στην περιοχή.

Σε καραντίνα το ΚΥΤ

Με κοινή απόφαση των υπουργών Προστασίας του Πολίτη, Υγείας και Μετανάστευσης και Ασύλου, και σε συνεργασία με τον ΕΟΔΥ, τίθεται άμεσα σε πλήρη υγειονομικό αποκλεισμό (καραντίνα) το Κέντρο Υποδοχής και Ταυτοποίησης στην Μόρια της Λέσβου για συνολικά 14 ημέρες.

Για το χρονικό διάστημα έως και τις 15 Σεπτεμβρίου, θα απαγορεύεται ρητά η είσοδος και η έξοδος από την δομή ενώ η Αστυνομία θα έχει ενισχυμένη παρουσία στο χώρο, για την τήρηση της απαγόρευσης της κυκλοφορίας όλο το 24ωρο. Στον χώρο του καταυλισμού θα επιτρέπεται η είσοδος μόνο προσωπικού ασφαλείας μετά από θερμομέτρηση.

Στον καταυλισμό σήμερα διαμένουν περί τους 12.800 αιτούντες άσυλο, πρόσφυγες και μετανάστες.