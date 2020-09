Τεχνολογία - Επιστήμη

Πρόεδρος του ΕΣΕΤΕΚ ο Σπύρος Αρταβάνης - Τσάκωνας (εικόνες)

Διάβασέ μου το... Your browser does not support the audio element.

Συνάντηση με τον Πρωθυπουργό είχε ο ακαδημαϊκός με την διεθνή καριέρα, που αναλαμβάνει την θέση του επικεφαλής του Συμβουλίου.

Με τον νέο Πρόεδρο του Εθνικού Συμβουλίου Έρευνας, Τεχνολογίας και Καινοτομίας (ΕΣΕΤΕΚ), καθηγητή Σπύρο Αρταβάνη - Τσάκωνα, συναντήθηκε σήμερα το πρωί ο Πρωθυπουργός Κυριάκος Μητσοτάκης.

Ο κ. Αρταβάνης - Τσάκωνας θα αναλάβει τα καθήκοντά του την 1η Νοεμβρίου. Χρέη προεδρεύοντος θα εκτελεί έως τότε ο νυν Αντιπρόεδρος του Συμβουλίου, Αρίστος Δοξιάδης.

Στη συνάντηση έλαβε επίσης μέρος ο Υφυπουργός Ανάπτυξης και Επενδύσεων αρμόδιος για την Έρευνα και Τεχνολογία, Χρίστος Δήμας.

Βιογραφικό σημείωμα

Ο κ. Αρταβάνης - Τσάκωνας σπούδασε Χημεία στο Πολυτεχνείο της Ζυρίχης. Έκανε το διδακτορικό του στη μοριακή βιολογία στο Πανεπιστήμιο του Cambridge, στην Αγγλία. Ακολούθησε μεταδιδακτορική έρευνα στο Πανεπιστήμιο Stanford, στις Ηνωμένες Πολιτείες, και στο Πανεπιστήμιο της Βασιλείας, στην Ελβετία.

Άρχισε να εργάζεται ως ακαδημαϊκός στο τμήμα βιολογίας του Πανεπιστημίου Yale, το 1981, ενώ τα χρόνια που ακολούθησαν ανέλαβε διευθυντικές θέσεις. Το 1999 αρχίζει να εργάζεται στην ιατρική σχολή του Πανεπιστημίου Harvard, όπου εξακολουθεί να έχει το εργαστήριό του. Το ίδιο έτος εξελέγη καθηγητής στο College de France, στο Παρίσι, στην έδρα Αναπτυξιακής Βιολογίας και Γενετικής, όπου παρέμεινε έως το 2012, ενώ έκτοτε παραμένει ομότιμος καθηγητής.

Το 2004 ίδρυσε και διηύθυνε μέχρι το 2010 το τμήμα αναπτυξιακής βιολογίας και γενετικής στο Ινστιτούτο Curie στο Παρίσι, ενώ το 1988 και το 1989 είχε διδάξει στο Ινστιτούτο Pasteur, επίσης στο Παρίσι.

Είναι, μεταξύ άλλων, μέλος της Αμερικανικής Ακαδημίας Τεχνών και Επιστημών, εταίρος της Φιλοσοφικής Εταιρείας του Cambridge και Αντεπιστέλλον Μέλος της Ακαδημίας Αθηνών.