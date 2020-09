Αθλητικά

Τελικός Κυπέλλου και... σέντρα στο πρωτάθλημα την ίδια ημέρα

Τι θα γίνει με το ντέρμπι πρωταθλήματος μεταξύ Ολυμπιακού και ΑΕΚ την πρώτη αγωνιστική.

Στις 12 Σεπτεμβρίου θα διεξαχθεί ο τελικός κυπέλλου Ελλάδας ανάμεσα στην ΑΕΚ και τον Ολυμπιακό. Η απόφαση πάρθηκε από κοινού από όλες τις εμπλεκόμενες πλευρές, με παράλληλη πρόβλεψη να οριστεί το ντέρμπι πρωταθλήματος των δύο ομάδων την πρώτη αγωνιστική και να αναβληθεί!

Με άλλα λόγια, και σύμφωνα με όσα αποφάσισε η Super League, το πρωτάθλημα αρχίζει κανονικά στις 12 Σεπτεμβρίου με αγώνα AEK-Oλυμπιακού στην πρεμιέρα, ο οποίος όμως θα διεξαχθεί μεταγενέστερα (πιθανότατα στις 15 Δεκεμβρίου), καθώς την ίδια ημέρα οι δύο ομάδες θα αναμετρηθούν στον τελικό κυπέλλου. Οι υπόλοιπες ομάδες της Λίγκας θα αγωνιστούν το Σαββατοκύριακο 12 και 13/9.

Εκκρεμεί ο ορισμός της έδρας του τελικού, για την οποία θα αποφανθεί η ΕΠΟ σε συνεργασία με τις αστυνομικές αρχές.