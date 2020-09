Κοινωνία

Καλλιεργούσαν κάνναβη και πωλούσαν την “σοδειά” σε Αθήνα και Μύκονο (εικόνες)

Έλληνας και αλλοδαποί οι “καλλιεργητές”. Πως έπεσαν στα χέρια της Αστυνομίας

Από την Υποδιεύθυνση Δίωξης Ναρκωτικών της Διεύθυνσης Ασφάλειας Αττικής, εξαρθρώθηκε εγκληματική οργάνωση που δραστηριοποιούνταν στην καλλιέργεια – παραγωγή δενδρυλλίων κάνναβης υδροπονικής μορφής, καθώς και στη διακίνηση κάνναβης και κοκαΐνης στην ευρύτερη περιοχή της Αττικής και της Μυκόνου.

Στο πλαίσιο οργανωμένης αστυνομικής επιχείρησης, με την συνδρομή ομάδας Ε.Κ.Α.Μ., συνελήφθησαν χθες, Τρίτη, σε περιοχή της Αττικής, (5) μέλη της οργάνωσης, (4) αλλοδαποί και ημεδαπός, ηλικίας 23 έως 37 ετών και εντοπίστηκε πλήρως οργανωμένο και εξοπλισμένο εργαστήριο υδροπονικής καλλιέργειας κάνναβης της οργάνωσης.

Σε βάρος τους σχηματίστηκε δικογραφία για τα –κατά περίπτωση- αδικήματα της εγκληματικής οργάνωσης και παραβάσεις των νομοθεσιών για τα ναρκωτικά , τα όπλα και την είσοδο, διαμονή και κοινωνική ένταξη υπηκόων τρίτων χωρών στην Ελληνική Επικράτεια.

Για την αποδόμηση της εγκληματικής οργάνωσης προηγήθηκαν εξακριβώσεις, διασταυρώσεις στοιχείων και επιτηρήσεις σημείων με αποτέλεσμα να εντοπιστεί οικία σε περιοχή της Αττικής στην οποία τα μέλη της οργάνωσης, είχαν εγκαταστήσει εργαστήριο υδροπονικής καλλιέργειας κάνναβης, ενώ παράλληλα διακριβώθηκαν και αποσαφηνίσθηκαν οι ρόλοι των μελών της.

Συγκεκριμένα από την έρευνα προέκυψε ότι ο αρχηγός της οργάνωσης (37χρονος αλλοδαπός) ήταν υπεύθυνος για την οργάνωση και τον συντονισμό των μελών της, προκειμένου να εγκατασταθεί το εργαστήριο υδροπονικής καλλιέργειας (Skunk), καθώς και την ανεύρεση τεχνικών για την επίτευξη του εγκληματικού τους σκοπού.

Τα υπόλοιπα μέλη της οργάνωσης είχαν αναλάβει κατά περίπτωση:

την μίσθωση της οικίας, όπου εγκαταστάθηκε το παράνομο εργαστήριο,

τον εφοδιασμό του εργαστηρίου με όλα τα απαραίτητα σύνεργα για την καλλιέργεια των δενδρυλλίων κάνναβης,

την φύλαξη του χώρου και

τη μεταφορά ειδών πρώτης ανάγκης στους «φύλακες» του εργαστηρίου.

Αξίζει να σημειωθεί ότι μέλος της οργάνωσης είχε επιφορτιστεί με τις μετακινήσεις των υπολοίπων μελών, σε διάφορες συναντήσεις και ραντεβού χρησιμοποιώντας όχημα δημοσίας χρήσης ιδιοκτησίας του, προκειμένου να ελαχιστοποιήσουν τις πιθανότητες ελέγχου τους από τις Αστυνομικές Αρχές

Σε έρευνες που πραγματοποιήθηκαν στην οικία βρέθηκαν συνολικά και κατασχέθηκαν:

(200) δενδρύλλια κάνναβης υδροπονικής καλλιέργειας (Skunk)

(945) γραμμάρια άγνωστης χημικής σύστασης ουσίας,

(4) Ι.Χ.Ε. και (1) Δ.Χ.Ε. αυτοκίνητα, καθώς και δίκυκλη μοτοσυκλέτα

(10) συσκευές κινητής τηλεφωνίας,

ηλεκτρονική ζυγαριά ακριβείας,

(1.540) ευρώ,

φυσίγγιο 9mm και σουγιάς,

(3) αυτοσχέδια μεταλλικά καλούπια και αυτοσχέδιο ξύλινο καλούπι,

(3) μεταλλικές μέγγενες, καθώς και

πλήρης εξοπλισμός και παρακολουθήματα εξαερισμού, ηλεκτροδότησης και φωτισμού εργαστήριου - φυτωρίου κάνναβης υδροπονικής καλλιέργειας.

Από τη μεθοδολογία δράσης της προαναφερόμενης εγκληματικής οργάνωσης, την ιεραρχική της δομή και τους ρόλους, τη δημιουργία κατάλληλων υποδομών, τη δυναμικότητα της φυτείας και των προσδοκώμενων ποσοτήτων κάνναβης, δια της μεθόδου της υδροπονικής καλλιέργειας (SKUNK) προκύπτει η εκ μέρους των μελών της κατάρτιση επαγγελματικής υποδομής, που τους εξασφάλιζε διαρκή δράση και αποκόμιση μεγάλου ύψους παράνομων προσόδων, υπολογιζόμενων από 180.000 έως 300.000 ευρώ.

Οι συλληφθέντες οδηγήθηκαν στον Εισαγγελέα Πλημμελειοδικών Αθηνών.