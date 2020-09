Πολιτική

Τουρκικά πλοία στοχοποίησαν ελληνική φρεγάτα

Διάβασέ μου το... Your browser does not support the audio element.

Πως αντέδρασε το πλήρωμα της ελληνικής φρεγάτας, που έπλεε στην ανατολική Μεσόγειο.

Σε μία κίνηση που "ανέβασε" το θερμόμετρο της έντασης προχώρησε τις προηγούμενες ημέρες το τουρκικό πολεμικό ναυτικό, στην ανατολική Μεσόγειο.

Όπως μετέδωσε η ΕΡΤ μετά την επιχείρηση έρευνας και διάσωσης στην Χάλκη, αλλά και την αποστολή των ελληνικών μαχητικών στην Κύπρο, τουρκικά πλοία αποφάσισαν να προκαλέσουν τα ελληνικά πολεμικά.

Πιο συγκεκριμένα δύο φρεγάτες, μια ελληνική και μια τουρκική, είχαν μικρή απόσταση μεταξύ τους. Τότε, η τουρκική φρεγάτα εξέπεμψε ηλεκτρονικά σήματα προς την ελληνική και μάλιστα με στραμμένα τα όπλα προς αυτή.

Παράλληλα, πολεμικά πλοία της Τουρκίας στοχοποίησαν με τα ραντάρ των όπλων τους τουλάχιστον μια από τις ελληνικές φρεγάτες που ήταν σε κοντινή απόσταση και παρακολουθούσε τις τουρκικές κινήσεις.

Ωστόσο, η αντίδραση του πληρώματος του ελληνικού πλοίου ήταν πολύ ψύχραιμη και αποφασιστική.