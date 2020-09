Αθλητικά

Οι Χιτ νίκησαν σε “νεκρό χρόνο” τους Μπακς

Συγκλονισκτικό παιχνίδι. Μοιραίος του αγώνα ο Γιάννης Αντετοκούνμπο, που χρεώθηκε φάουλ στην τελευταία φάση.

Μετά από συγκλονιστικό ματς το οποίο κρίθηκε με δύο βολές του Τζίμι Μπάτλερ σε «νεκρό χρόνο», το Μαϊάμι επικράτησε με 116-114 του Μιλγουόκι και έκανε το 2-0 στη σειρά των ημιτελικών της Ανατολικής περιφέρειας. Μοιραίος του αγώνα ο Γιάννης Αντετοκούνμπο, που χρεώθηκε το φάουλ στην τελευταία φάση.

Ο «Giannis» τελείωσε την αναμέτρηση με 29 πόντους (10/17 δίποντα, 0/1 τρίποντο, 9/13 βολές), 14 ριμπάουντ, 3 ασίστ, 1 μπλοκ και 3 λάθη σε 36 λεπτά συμμετοχής.

Ο Γκόραν Ντράγκιτς έκανε ακόμη ένα πολύ καλό ματς και αναδείχθηκε πρώτος σκόρερ των Χιτ με 23 πόντους (4/8 τρίποντα) ενώ 17 είχε ο Τάιλερ Χίρο και 16 πόντους είχε ο Τζέι Κράουντερ.

Για τους Μπακς, ο Κρις Μίντλετον είχε 23 πόντους (6/15 σουτ), 6 ριμπάουντ και 8 ασίστ ενώ από 16 πόντους είχαν οι Μπρουκ Λόπεζ και Ερικ Μπλέντσο.

Στο άλλο χθεσινό ματς, το Χιούστον κατέβαλε την αντίσταση της Οκλαχόμα Σίτι την οποία νίκησε με 104-102 και έκανε το 4-3 παίρνοντας το εισιτήριο για τα ημιτελικά της Δύσης όπου θα αντιμετωπίσει τους Λος Αντζελες Λέικερς.

Οι Ερικ Γκόρντον και Ρόμπερτ Κόβινγκτον είχαν από 21 πόντους για τις «ρουκέτες», με τον Ράσελ Ουέστμπρουκ να προσθέτει 20 πόντους και τον Τζέιμς Χάρντεν 17 (4/15 σουτ).

Για τους Θάντερ, ο Λούγκεντζ Ντορτ σημείωσε 30 πόντους (6/12 τρίποντα), ο Σάι Γκίλτζιους Αλεξάντερ πρόσθεσε 19 και ο Κρις Πολ ολοκλήρωσε την αναμέτρηση με triple double (19 πόντους, 11 ριμπάουντ, 12 ασίστ).

Σε αναμετρήσεις για τα playoffs του ΝΒΑ, σημειώθηκαν τα εξής αποτελέσματα:

Χιούστον-Οκλαχόμα Σίτι 104-102

Το Χιούστον προκρίθηκε στα ημιτελικά της Δύσης με 4-3

Μιλγουόκι-Μαϊάμι 114-116

Το Μαϊάμι προηγείται με 2-0 στις νίκες