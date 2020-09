Αθλητικά

Ενίσχυση του VAR με προσθήκη της γραμμής offside

Τι αναφέρεται στην ανακοινωση του Υπ. Ψηφιακής Διακυβέρνησης και για την αύξηση του αριθμού των αγώνων, όπου θα χρησιμοποιείται το σύστημα.

Στην ενίσχυση του κεντρικού συστήματος λειτουργίας VAR (Video Assistant Referee) προχωρά το Υπουργείο Ψηφιακής Διακυβέρνησης, με την εισαγωγή της γραμμής offside και την ενσωμάτωσή της στο υπάρχον κεντρικό σύστημα λειτουργίας VAR.

Συγκεκριμένα, εκδόθηκε η σχετική απόφαση του Υπουργού Επικρατείας και Ψηφιακής Διακυβέρνησης Κυριάκου Πιερρακάκη με την οποία εγκρίνεται η ομόφωνη εισήγηση της Επιτροπής Παρακολούθησης και Παραλαβής για το έργο «Ψηφιακός Μετασχηματισμός Ελληνικού Ποδοσφαίρου με Σύγχρονα Ψηφιακά Μέσα ΤΠΕ» με θέμα την τροποποίηση του τεχνικού δελτίου και της σύμβασης του έργου.

Παράλληλα, με την τροποποίηση του τεχνικού δελτίου του έργου, αυξάνεται ο πενταετής προϋπολογισμός κατά 1.209.872,30 ευρώ συνολικά. Η αύξηση οφείλεται τόσο στην εισαγωγή της γραμμής offside, όσο και στην αύξηση των αγώνων που θα χρησιμοποιείται το VAR, οι οποίοι θα ανέλθουν σε 349 για το πρώτο έτος και 275 ανά έτος για τα επόμενα τέσσερα έτη, διαμορφώνοντας τον συνολικό αριθμό σε 1.449.

Επιπλέον, η ολοκληρωμένη υπηρεσία VAR θα προσφερθεί στους προημιτελικούς και τους ημιτελικούς αγώνες του Κυπέλλου Ελλάδος, σε αγώνες μπαράζ του Πρωταθλήματος της Super League, καθώς και στους αγώνες για την εκπαίδευση των διαιτητών της Super League και τους αγώνες για τις απαραίτητες πιστοποιήσεις γηπέδων των FIFA και IFAB.