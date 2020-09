Πολιτική

Τσίπρας σε Γερμανό πρέσβη: άμεσες πρωτοβουλίες κατά της τουρκικής προκλητικότητας

Συνάντηση του προέδρου του ΣΥΡΙΖΑ με τον Γερμανό Πρέσβη στην Ελλάδα.

Ο πρόεδρος του ΣΥΡΙΖΑ - Προοδευτική Συμμαχία, Αλέξης Τσίπρας, συναντήθηκε σήμερα με τον Πρέσβη της Γερμανίας στην Ελλάδα, κ. Ernst Reichel με τον οποίο συνομίλησε για την επιθετικότητα της Τουρκίας, τις ευρωτουρκικές σχέσεις, το προσφυγικό και το Ταμείο Ανάκαμψης. Στη συνάντηση συμμετείχε ο σύμβουλος του Προέδρου, Παυσανίας Παπαγεωργίου.

Ο Αλέξης Τσίπρας, υπογράμμισε τη σημασία που έχει η άμεση ανάληψη περαιτέρω πρωτοβουλιών από τη Γερμανική Προεδρία για τον τερματισμό της τουρκικής επιθετικότητας και την επανεκκίνηση των διερευνητικών για την υφαλοκρηπίδα/ΑΟΖ με προσφυγή στην Χάγη αν αποτύχουν. Τόνισε ότι η ΕΕ πρέπει να αναλάβει τις ευθύνες της εντείνοντας τον ευρωτουρκικό διάλογο και υιοθετώντας ξεκάθαρες και ισχυρές κυρώσεις άμεσα εάν συνεχιστούν οι παραβιάσεις των κυριαρχικών δικαιωμάτων Ελλάδας και Κύπρου.

Επίσης, πρέπει να προβεί στην αναγκαία αναθεώρηση της Συνθήκης του Δουβλίνου, αντί να επαναπαύεται ότι η Ελλάδα θα σηκώσει το βάρος διαχείρισης των προσφυγικών και μεταναστευτικών ροών.

Στον τομέα της οικονομίας και ειδικότερα ως προς το Ταμείο Ανάκαμψης, υπενθύμισε ότι σημαντικό για τον ευρωπαϊκό Νότο και πιο συγκεκριμένα για την Ελλάδα δεν είναι απλά οι εξαγγελίες των χρηματοπιστωτικών εργαλείων, αλλά η στήριξη της εργασίας και η άμεση ενίσχυση συγκεκριμένων κλάδων της οικονομίας, οι οποίοι έχουν πληγεί. Να εξασφαλιστεί η μέγιστη απορρόφηση των ενισχύσεων, ώστε να αποφευχθούν οι καταστροφικές κοινωνικές επιπτώσεις της νέας οικονομικής κρίσης και της πανδημίας.