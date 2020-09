Κοινωνία

Τρεις νεκροί σε τροχαία μέσα σε λίγες ώρες

Νέοι άνθρωποι έχασαν την ζωή τους σε δυστυχήματα ανά την Ελλάδα.

Βαρύς είναι ο φόρος αίματος από τροχαία δυστυχήματα που έγιναν μέσα σε λίγες ώρες, σε διάφορες περιοχές της χώρας.

Το μοτοποδήλατο που οδηγούσε ένας 20χρονος, στα Κολύμπια της Ρόδου, εξετράπη της πορείας του και προσέκρουσε σε κορμό δέντρου, με αποτέλεσμα το θανάσιμο τραυματισμό του άτυχου νέου. Ο οδηγός εκινείτο λίγο πριν τις 8 το βράδυ της Τετάρτης, επί της οδού Ευκαλύπτων στα Κολύμπια, όταν από άγνωστη αιτία το δίκυκλο άρχισε να διαγράφει τρελή πορεία, καταλήγοντας στο δέντρο. Ο νέος εξέπνευσε λίγες ώρες αργότερα στο Νοσοκομείο της Ρόδου, παρά τις προσπάθειες των γιατρών να τον κρατήσουν στη ζωή.

Δύο ώρες νωρίτερα, στις 18:00 της Τετάρτης, τραγική ήταν για 39χρονο δικυκλιστή η σύγκρουση του οχήματος του με ΙΧ που οδηγούσε μια 35χρονη γυναίκα, στο ύψος του Κέντρου Υγείας, στο Αιτωλικό. Ο 39χρονος οδηγός του δικύκλου διακομίστηκε βαριά τραυματισμένος στο Νοσοκομείο Μεσολογγίου, όπου λίγο αργότερα υπέκυψε στα τραύματα του.

Το κακό «τρίτωσε» γύρω στις 22:00 το βράδυ της Τετάρτης, σε θανατηφόρο τροχαίο στο 10ο χλμ της Επαρχιακής Οδού Κω – Κεφάλου, στον Λινοπότη, όταν το αυτοκίνητο που οδηγούσε ένας άνδρας (σημ: 35 ετών κατά την Αστυνομία, 26 σύμφωνα με τοπικά site), εξετράπη της πορείας του και προσέκρουσε σε ξύλινο στύλο της ΔΕΗ, με αποτέλεσμα τον θανάσιμο τραυματισμό του οδηγού. Σύμφωνα με το aegeanews.gr, από όπου και η φωτογραφία από το δυστύχημα, ο οδηγός επέστρεφε από ψάρεμα.