Nations League: “Όλα μηδέν” ανάμεσα σε Ελλάδα και Σλοβενία

“Άχρωμη” η πρεμιέρα της ελληνικής ομάδας στην Λιουμπλιάνα.

Η Εθνική Ελλάδας ξεκίνησε τις υποχρεώσεις στο Nations League κάνοντας πρεμιέρα στη Λουμπιάνα απέναντι στη Σλοβενία και παρότι ήταν ανώτερη έμεινε στο 0-0.

Ο Τζον Φαν Σιπ ξεκίνησε τη «γαλανόλευκη» με σύστημα 4-2-3-1 έχοντας κάτω από τα δοκάρια τον Μπάρκας, ενώ στην άμυνα ήταν οι Γιαννούλης, Σιόβας, Σβάρνας και Μπακάκης. Το δίδυμο στον άξονα αποτέλεσαν οι Ζέκα - Κουρμπέλης, με τον Μπακασέτα ως δεκάρι, τον Μάνταλο αριστερά, τον Λημνιό δεξιά και τον Παυλίδη στην κορυφή της επίθεσης.

Το πρώτο ημίχρονο ήταν άχρωμο και χωρίς ρυθμό με τις δύο ομάδες να ψάχνουν να βρεθούν στον αγωνιστικό χώρο και δεν υπήρχε η μεγάλη φάση. Στο 16' οι Σλοβένοι παραλίγο να σημειώσουν αυτογκόλ όταν ο Μπλάζιτς έκανε στραβοκλωτσιά. Δεκατρία λεπτά αργότερα, ο Μπακάκης σέντραρε και η μπάλα έφτασε στον Παυλίδη, ο οποίος από τη μικρή περιοχή προσπάθησε να νικήσει με τακουνάκι τον Όμπλακ, αλλά ο Σλοβάκος τερματοφύλακας μπλόκαρε τη μπάλα.

Στο δεύτερο ημίχρονο, η γαλανόλευκη μπήκε με το πόδι στο γκάζι και στο 52΄ ο Λημνιός πάτησε μέσα στη μεγάλη περιοχή και σούταρε, αλλά ο Όμπλακ ήταν στη σωστή θέση και μπλόκαρε ξανά. Τέσσερα λεπτά αργότερα, ο Τάσος Μπακασέτας δοκίμασε ένα σουτ από μακριά, αλλά ο πορτιέρο της Ατλέτικο Μαδρίτης δεν δυσκολεύτηκε να την αγκαλιάσει.

Στη συνέχεια, ο ρυθμός και πάλι έπεσε. Η επόμενη καλή στιγμή σημειώθηκε στο 81' και ήταν πάλι για την Ελλάδα με τον Σιόβα να πλασάρει, όχι όμως καλά, από κοντά, και έτσι δεν μπόρεσε να νικήσει τον Όμπλακ.

Στο 86', η Σλοβενία έχασε τη μεγαλύτερη ευκαιρία του αγώνα με τον Σπόραρ να καταφέρνει να αστοχεί από ενάμιση μέτρο. Τίποτα δεν άλλαξε μέχρι το τέλος του αγώνα και η Εθνική Ελλάδας πήρε έναν βαθμό και την Κυριακή θα πάει στο Κόσοβο για την 2η αγωνιστική των ομίλων του Nations League.

Οι συνθέσεις:

Σλοβενία (Ματίας Κεκ): Όμπλακ, Μπάλκοβετς, Μεβλία, Μπλάζιτς, Στογιάνοβιτς, Μπόχαρ, Βέτριχ, Μπίγιολ (78' Κούτερ), Ρεπ (52' Ζίβετς), Βούκσιτς (61' Ζάιτς), Σπόραρ.

Ελλάδα (Τζον Φαν Σιπ): Μπάρκας, Γιαννούλης, Σιόβας, Σβάρνας, Μπακάκης, Ζέκα, Κουρμπέλης, Μάνταλος (87' Μασούρας), Μπακασέτας, Λημνιός, Παυλίδης (76' Φούντας).