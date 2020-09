Πολιτική

Ελληνοτουρκικά: To παρασκήνιο της κίνησης Στόλτενμπεργκ και η αντίδραση της Αθήνας

Η προαναγγελία “διαλόγου” μεταξύ Ελλάδας και Τουρκίας από τον Γ.Γ του ΝΑΤΟ. Η απάντηση της Αθήνας και η στάση της Άγκυρας. Αντιδράσεις από την αντιπολίτευση.

Διαψεύστηκε από διπλωματικές πηγές στην Αθήνα πως ξεκινούν συζητήσεις Ελλάδας – Τουρκίας στο πλαίσιο του ΝΑΤΟ προκειμένου να υπάρξει αποκλιμάκωση, όπως ανακοίνωσε χθες ο ΓΓ της Συμμαχίας Γενς Στόλτενμπεργκ.

Οι διπλωματικές πηγές στην Αθήνα τόνιζαν πως «οι πληροφορίες που είδαν το φως της δημοσιότητας σχετικά με φερόμενες τεχνικές συνομιλίες στο ΝΑΤΟ δεν ανταποκρίνονται στην πραγματικότητα. Σε κάθε περίπτωση, έχουμε συγκρατήσει την πρόθεση του ΓΓ του ΝΑΤΟ να εργαστεί για να θεσπίσει μηχανισμούς αποκλιμάκωσης στο πλαίσιο του ΝΑΤΟ. Πλην όμως, αποκλιμάκωση συνιστά μόνον η άμεση απομάκρυνση όλων των τουρκικών πλοίων από την ελληνική υφαλοκρηπίδα». Και προσθέτουν: «Η μονομερής εγχείριση εγγράφου με την παράκληση για σχόλια εντός μίας εβδομάδας σε καμία περίπτωση δε συνιστά έναρξη διαλόγου».

Σύμφωνα με πληροφορίες του ANT1 ο Γενς Στόλτενμπεργκ κάλεσε τους στρατιωτικούς ακόλουθους Ελλάδας-Τουρκίας και τους παρουσίασε το σχέδιο της πρότασης του να δημιουργηθεί ένας μηχανισμός Στρατιωτικής αποκλιμάκωσης. Επ' αυτού δεν υπήρξε απάντηση και συμφωνία για αυτό υπήρξε άμεση διάψευση από την Αθήνα

Η προαναγγελία του “διαλόγου” έγινε από τον Γ.Γ του ΝΑΤΟ μέσω Twitter, όπoυ έγραψε: «Μετά τις συζητήσεις μου με Έλληνες και Τούρκους ηγέτες, οι δύο Σύμμαχοι συμφώνησαν να ξεκινήσουν τεχνικές συνομιλίες στο ΝΑΤΟ για τη θέσπιση μηχανισμών στρατιωτικής αποσυμπίεσης για τη μείωση του κινδύνου συμβάντων και ατυχημάτων στην Ανατολική Μεσόγειο, Η Ελλάδα και η Τουρκία είναι πολύτιμοι Σύμμαχοι και το ΝΑΤΟ είναι μια σημαντική πλατφόρμα για διαβουλεύσεις για όλα τα θέματα που επηρεάζουν την κοινή μας ασφάλεια. Παραμένω σε στενή επαφή με όλους τους ενδιαφερόμενους Συμμάχους για να βρω μια λύση στις εντάσεις στο πνεύμα της αλληλεγγύης του ΝΑΤΟ».

Την κίνηση Στόλντεμπεργκ είδε θετικά, πάντως, η Άγκυρα, η οποία καλεί την Αθήνα να στηρίξει την πρωτοβουλία του ΓΓ του ΝΑΤΟ. Το κάλεσμα, ωστόσο, είναι υποκριτικό καθώς επιμένει σε διάλογο χωρίς προϋποθέσεις.

Αντιδράσεις από την αντιπολίτευση

Επικριτικά σχολίασε ο ΣΥΡΙΖΑ τους κυβερνητικους χειρισμούς. Μέσω του Γραφείου Τύπου επισημαίνει πως:

«Για δεύτερη φορά το τελευταίο διάστημα ο ελληνικός λαός μαθαίνει μέσω τρίτων για πρωτοβουλίες διαλόγου με την Τουρκία στις οποίες συμμετέχει η Ελλάδα. Επιπλέον, παρακολουθεί τη χώρα να εκτίθεται διεθνώς, διαψεύδοντας με κυβερνητικές διαρροές τον ΓΓ του ΝΑΤΟ. Η Κυβέρνηση οφείλει πρώτα απ' όλα να σοβαρευτεί και να ξεκαθαρίσει το μπάχαλο που παρακολουθούμε που ζημιώνει τα συμφέροντα της χώρας. Δεύτερον, να διευκρινίσει εάν η μεσολάβηση του ΓΓ του ΝΑΤΟ εντάσσεται σε κάποια εθνική στρατηγική ή τουλάχιστον για ποιον λόγο και με ποιους όρους την αποδέχτηκε. Τη στιγμή που όλοι γνωρίζουμε την ανοχή που έχει επιδείξει το ΝΑΤΟ στην τουρκική επιθετικότητα και ενώ το τουρκικό ερευνητικό σκάφος OrucReis παραβιάζει συστηματικά τα κυριαρχικά μας δικαιώματα νότια του Καστελόριζου και της Ρόδου. Κυρίως, όμως, η κυβέρνηση οφείλει να μας εξηγήσει επιτέλους πώς μπορεί να διαμορφωθεί η εθνική συναίνεση που όψιμα επικαλείται, όταν η αντιπολίτευση ενημερώνεται εκ των υστέρων και από τρίτους».

«Η αναγγελία του γγ του ΝΑΤΟ για ύπαρξη συμφωνίας μεταξύ Ελλάδας και Τουρκίας, προκειμένου να προχωρήσουν τεχνικές συζητήσεις, σημαίνει υποχρεωτικά ένα από τα δύο: Ή η κυβέρνηση έχει συμφωνήσει εν κρυπτώ σε κάτι τέτοιο ή το ΝΑΤΟ επιχειρεί να δημιουργήσει τετελεσμένα και να εκβιάσει καταστάσεις, εν γνώσει της κυβέρνησης, που για μια ακόμη φορά είναι εκτεθειμένη. Σε κάθε περίπτωση, αποδεικνύεται ότι το ΝΑΤΟ προωθεί επικίνδυνες διευθετήσεις, στη λογική των ίσων αποστάσεων και της συνδιαχείρισης, υποθάλποντας την τουρκική επιθετικότητα» υποστηρίζει το ΚΚΕ σε ανακοίνωσή του «για την τοποθέτηση του γγ του ΝΑΤΟ σχετικά με την ύπαρξη συμφωνίας Ελλάδας-Τουρκίας για έναρξη "τεχνικών συζητήσεων"».

«Φυσικά, μαζί με την κυβέρνηση της ΝΔ, εκτεθειμένα απέναντι στον λαό είναι και όλα τα κόμματα του ευρωΝΑΤΟϊκου τόξου, ιδιαίτερα ο ΣΥΡΙΖΑ του οποίου η τοποθέτηση για το ζήτημα ουσιαστικά "βγάζει λάδι" το ΝΑΤΟ, για τον βρώμικο ρόλο που παίζει σε βάρος των κυριαρχικών δικαιωμάτων της χώρας» προσθέτει η ανακοίνωση. Και καταλήγει το ΚΚΕ: «Καθημερινά επιβεβαιώνεται πόσο επικίνδυνη είναι για το λαό η πολιτική που εμπλέκει τη χώρα στους σχεδιασμούς των ΗΠΑ - ΝΑΤΟ και ΕΕ, των οποίων ο ρόλος συνδέεται με την όξυνση των ελληνοτουρκικών σχέσεων και γενικότερα των ανταγωνισμών στην Αν. Μεσόγειο σε βάρος των λαών».

«Εάν ο ΓΓ του ΝΑΤΟ ψεύδεται, η κυβέρνηση οφείλει να απαιτήσει την παραίτησή του. Φυσικά ο Στόλτενμπεργκ δεν είναι Διακόπουλος, για να απομακρυνθεί «αναίμακτα» χωρίς να δώσει εξηγήσεις για τα περί «ανωτάτου επιπέδου» που διαπραγματεύεται εν κρυπτώ με τον Ερντογάν.Η ΕΛΛΗΝΙΚΗ ΛΥΣΗ τονίζει ότι η Ελλάδα θα πρέπει να ζητήσει άμεση αποπομπή του κ. Στόλτενμπεργκ. Σε διαφορετική περίπτωση θα θεωρηθεί ότι ο ΓΓ του ΝΑΤΟ λέει την αλήθεια και η ΝΔ ακολουθεί την επικίνδυνη για την χώρα ....μυστική διπλωματία!», τονίζει στην ανακοίνωσή της η Ελληνική Λύση.