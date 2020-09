Πολιτισμός

Ο Αντόνιο Σαμπάτο Τζ. ετοιμάζει ταινία για τις ΗΠΑ

Ο 48χρονος ηθοποιός λέει οτι έχει ήδη το πρώτο του σενάριο.

Ο Αντόνιο Σαμπάτο Τζούνιορ (Antonio Sabato Jr.) ανακοίνωσε τα σχέδιά του να ξεκινήσει ένα συντηρητικό κινηματογραφικό στούντιο και τώρα ο ηθοποιός έχει το πρώτο του σενάριο.

Ο 48χρονος είπε στο Fox News για το πώς οργανώνει μια ομάδα παραγωγής τους τελευταίους «αρκετούς μήνες». Πιστεύει ότι υπάρχει μια συντηρητική τρύπα στο Χόλιγουντ που τα έργα του θα καλύψουν.

«Έχω ένα σενάριο που ονομάζεται "Trailblazers" με μια σειρά από φοβερούς ηθοποιούς [και] φίλους μου που πρόκειται να συμμετάσχουν σε αυτό. Το έγραψα γι' αυτούς. Και το έγραψα για τους πατριώτες εκεί έξω», εξήγησε στο Zoom.

«Θέλουμε να κάνουμε ταινίες. Θέλω να κάνω ταινίες γι' αυτήν τη χώρα. Θέλω να κάνω ταινίες για τους αστυνομικούς μας. Θέλω να κάνω ταινίες για τον Ιησού Χριστό αν το επιθυμώ και για τη χώρα μας, το έθνος, για τη σημαία μας» περιέγραψε ο Σαμπάτο αναφερόμενος στα σχέδιά του.

Ο πρώην αστέρας του «Γενικού Νοσοκομείου» ισχυρίστηκε ότι βρίσκεται στη «μαύρη λίστα» του Χόλιγουντ από τότε που μίλησε στην Εθνική Συνέλευση των Ρεπουμπλικάνων το 2016 και υποστήριξε την τότε προεδρική υποψηφιότητα του Ντόναλντ Τραμπ.

«Ήμουν η πρώτη διασημότητα που βγήκα και μίλησα για τον πρόεδρο, και είχε την ψήφο μου από την πρώτη μέρα», εξήγησε ο Σαμπάτο στο Variety τον Μάρτιο. «Ήμουν ο πρώτος που είπε ότι θα κέρδιζε. Η ακεραιότητά μου είναι ανέπαφη Αυτό που πιστεύω είναι ακόμη άθικτο. Αυτό που δεν σε σπάει σε κάνει πιο δυνατό - αυτό λένε. Έτσι είμαι ισχυρότερος από ποτέ και δεν χρειάζεται να πω ψέματα για το ποιος είμαι».

Ήμουν στη μαύρη λίστα», υποστήριξε. «Όλοι οι εκπρόσωποί μου με άφησαν, από μάνατζερ, διαχειριστές έως εμπορικούς συνεργάτες. Έπρεπε πραγματικά να μετακομίσω, να βρω μια νέα δουλειά για να επιβιώσω και να φροντίσω τα παιδιά μου».

Ο Σαμπάτο μετακόμισε στη Φλόριντα το 2018 και είπε στο Fox News ότι η ζωή του εκεί είναι πολύ διαφορετική. Όλη του την εμπειρία την περιγράφει με λεπτομέρειες στο νέο του βιβλίο «Sabato: The Untold Story».

Το πρώην μοντέλο λέει ότι το βιβλίο του δεν είναι πολιτικό ή ηθικολογικό. Αντίθετα, περιέχει «θετικές» και «ιστορίες ανάτασης».

«Είναι περισσότερο για την οικογένεια και τον Θεό και το πώς να επιβιώνεις στις χειρότερες στιγμές της ζωής σου... έχοντας μια υπέροχη ζωή», είπε.