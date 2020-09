Κοινωνία

Θρήνος στις Ένοπλες Δυνάμεις – Συλλυπητήρια Μητσοτάκη για τον αλεξιπτωτιστή

Τι αναφέρει ο Πρωθυπουργός για τον άτυχο Λοχία, ο οποίος τραυματίστηκε θανάσιμα στην διάρκεια νυχτερινής άσκησης.

«Οι Ένοπλες Δυνάμεις και όλοι οι Έλληνες θρηνούν σήμερα ένα παλληκάρι που έπεσε στο καθήκον. Τον λοχία των αλεξιπτωτιστών μας, που τραυματίστηκε θανάσιμα σε μια απαιτητική νυχτερινή άσκηση», αναφέρει σε συλλυπητήριο μήνυμα του ο Πρωθυπουργός, για τον άτυχο Λοχία που τραυματίστηκε θανάσιμα, στην διάρκεια πτώσης με αλεξίπτωτο, στην διάρκεια νυχτερινής άσκησης.

Όπως σημειώνει ο Κυριάκος Μητσοτάκης, «Γνωρίζω καλά τις προσπάθειες των ενστόλων μας να αποφεύγονται τα ατυχήματα με αυστηρά μέτρα ασφαλείας στις μονάδες. Η εκπαίδευση όμως είναι επίπονη ώστε να κρατά το στράτευμα αξιόμαχο. Και, δυστυχώς, εκεί καραδοκεί και ο κίνδυνος. Οι συνθήκες της οδυνηρής απώλειας σίγουρα θα διαπιστωθούν. Αλλά τώρα, είναι ώρα περισυλλογής. Η σκέψη μου στρέφεται στην οικογένεια του λοχία που χάθηκε με το εθνόσημο στο στήθος. Η Πολιτεία θα βρίσκεται δίπλα της».

«Μίλησα ήδη με τον αδελφό του, που ανήκει επίσης στις επίλεκτες δυνάμεις μας. Και ένιωσα διπλά λυπημένος. Αλλά και διπλά υπερήφανος. Από αυτόν, και όλους τους συναδέλφους του, ένα μόνο ζητώ: Κάντε το πένθος για τον χαμένο συμπολεμιστή, θάρρος και πείσμα για την υπεράσπιση της πατρίδας. Θα είναι η καλύτερη τιμή στη μνήμη του», καταλήγει ο Πρωθυπουργός.

Συλλυπητήρια στις Ένοπλες Δυνάμεις και τους συγγενείς του παλικαριού απηύθηναν και κομματα της αντιπολίτευσης, με τον ΣΥΡΙΖΑ και όχι μόνο να ζητά διερεύνηση των συνθηκών της νυχτερικής άσκησης και του δυστυχήματος.