Δένδιας σε Γκουτέρες: διάλογος με την Τουρκία μόνο εάν φύγουν τα πλοία

Το επιχείρημα της Τουρκίας για να μη γίνει η συνάντηση των δύο πλευρών. "Παράθυρο" Δένδια για προσφυγή στο Σ.Α...

Εμπόδια στη συνάντηση του Έλληνα υπουργού Εξωτερικών, Νίκου Δένδια με τον Γενικό Γραμματέα του Οργανισμού Ηνωμένων Εθνών Αντόνιο Γκουτιέρες στις ΗΠΑ, επιχείρησαν να βάλουν οι Τούρκοι, χρησιμοποιώντας ως αφορμή τον... κορονοϊό!

Η Άγκυρα υποστήριξε ότι μετά το ταξίδι του στις ΗΠΑ, ο κ. Δένδιας θα έπρεπε να μπει σε καραντίνα 14 ημερών και ύστερα να υπάρξει μεταξύ τους συνάντηση. Οι απόψεις των Τούρκων όμως δεν εισακούστηκαν και το ραντεβού Δένδια – Γκουτιέρες πραγματοποιήθηκε κανονικά στην κατοικία της μονίμου αντιπροσώπου της Ελλάδας στα Ηνωμένα Έθνη, Μαρίας Θεοφίλη, μετά από την παρέμβαση των Τούρκων.

Η συνάντηση η οποία διήρκησε 45 λεπτά επικεντρώθηκε σε τρία θέματα:

Στην επιστολή του πρωθυπουργού Κυριάκου Μητσοτάκη που αφορά στην κατάσταση στην Ανατολική Μεσόγειο, την οποία τον παρακαλεί να την διαβιβάσει στο Συμβούλιο Ασφαλείας.

Στην ενημέρωση για την υπογραφή της ελληνοαιγυπτιακής συμφωνίας.

Στα ζητήματα που αφορούν την Κύπρο και τα Βαρώσια αλλά και το τι σκέφτεται να κάνει για αυτό.

"Μου έδωσε την ευκαιρία να του εξηγήσω τι συμβαίνει στην Ανατολική Μεσόγειο, πως η τουρκική παραβατικότητα δημιουργεί προβλήματα στη σταθερότητα και στην ειρήνη στην περιοχή και επίσης κουβεντιάσαμε για την ελληνοαιγυπτιακή συμφωνία, αντίγραφο της οποίας εθιμοτυπικά του έδωσα" τόνισε ο κ. Δένδιας στους δημοσιογράφους και πρόσθεσε: "Του παρέδωσα επιστολή του Πρωθυπουργού, του κ. Κυριάκου Μητσοτάκη, με την παράκληση του Πρωθυπουργού να την διαβιβάσει στο Συμβούλιο Ασφαλείας, και επίσης είχαμε την ευκαιρία να ανταλλάξουμε κάποιες απόψεις για το μέλλον του Κυπριακού προβλήματος. Το πώς θα μπορούσαν να εξελιχθούν τα πράγματα μετά τις τουρκοκυπριακές «εκλογές»".

Για το έγγραφο Στόλτενμπεργκ απάντησε: "Δεν έχουμε μελετήσει το έγγραφο και κατά συνέπεια δεν θα μπορούσα να σας μιλήσω για δυσαρέσκεια ή ευαρέσκεια. Αυτό όμως που θέλω να επαναλάβω είναι αυτό που περιέχεται στις χθεσινές ανακοινώσεις του Υπουργείου Εξωτερικών, δηλαδή ότι η Ελλάδα δεν διαπραγματεύεται με την Τουρκία. Η Ελλάδα έχει πει ξεκάθαρα ότι διαπραγμάτευση με την Τουρκία μπορεί να υπάρξει μόλις τα τουρκικά πλοία αποχωρήσουν από την ελληνική υφαλοκρηπίδα. Όχι όμως όσο τα τουρκικά πλοία παραμένουν εκεί".

Παράλληλα, ο υπουργός άφησε ανοιχτό το ενδεχόμενο προσφυγή στο Συμβούλιο Ασφαλείας λέγοντας: "Η προσφυγή στο Συμβούλιο Ασφαλείας είναι πάντα δικαίωμα οποιουδήποτε μέλους των Ηνωμένων Εθνών, και κατά συνέπεια και της χώρας μας. Το πότε όμως, κάτω από ποιες συνθήκες πρέπει να χρησιμοποιηθεί αυτή η δυνατότητα, αυτό είναι πάντα θέμα το οποίο αποφασίζεται υπό τις συνθήκες της συγκεκριμένης στιγμής".

Συνομιλίας Δένδια με τον Βοηθό ΥΠΕΞ των ΗΠΑ

Τηλεφωνική συνομιλία με τον εκτελούντα χρέη βοηθού υπουργού Εξωτερικών των ΗΠΑ Φίλιπ Ρίκερ (Ph.T. Reeker) πραγματοποίησε νωρίτερα σήμερα ο υπουργός Εξωτερικών Νίκος Δένδιας, ο οποίος βρίσκεται στη Νέα Υόρκη για συνάντηση με τον Γενικό Γραμματέα του ΟΗΕ Αντόνιο Γκουτέρες.

Οι εξελίξεις στην Ανατολική Μεσόγειο βρέθηκαν στο επίκεντρο της συνομιλίας του κ. Δένδια με τον κ. Ρίκερ, σύμφωνα με σχετική ανάρτηση του υπουργείου Εξωτερικών στο twitter.