Κουρτς: Η Τουρκία παραβιάζει το διεθνές δίκαιο έναντι της Ελλάδας

Η Άγκυρα «χρησιμοποιεί μετανάστες ως όπλο κατά της Ευρώπης», τονίζει ο καγκελάριος της Αυστρίας.

Η χρησιμοποίηση από την Τουρκία των μεταναστών ως όπλο κατά της Ευρώπης και η παραβίαση του διεθνούς δικαίου απέναντι στην Ελλάδα με γεωτρήσεις σε ελληνικό έδαφος, είναι «απολύτως ανεπίτρεπτα», καταγγέλλει ο ομοσπονδιακός καγκελάριος της Αυστρίας Σεμπάστιαν Κουρτς, σε σημερινή συνέντευξη του στην αυστριακή εφημερίδα Kurier.

Ταυτόχρονα, ο ίδιος προειδοποιεί ότι «εάν τα δεχόμαστε όλα, εάν δεν είμαστε αλληλέγγυοι με την Ελλάδα, τότε αυτό θα επιτρέψει σε κάποιον σαν τον Ερντογάν να συνεχίζει και να υπερβαίνει διαρκώς τα όρια, και κάτι τέτοιο είναι σε μεσοπρόθεσμη βάση επικίνδυνο».

Σε σχέση με τα μελλοντικά προσφυγικά ρεύματα, ο Αυστριακός καγκελάριος παρατηρεί ότι «ο Έλληνας πρωθυπουργός Κυριάκος Μητσοτάκης κάνει εξαιρετική δουλειά, οι Έλληνες προστατεύουν τα εξωτερικά σύνορα της Ευρωπαϊκής Ένωσης και προστατεύουν και τα δικά μας σύνορα, και η Αυστρία διαθέτει αστυνομικούς και αξιωματικούς της ομάδας Cobra για την υποστήριξη της Ελλάδας».

«Αλλά, από την άλλη πλευρά υπάρχει ο Τούρκος Πρόεδρος Ερντογάν, ο οποίος χρησιμοποιεί τους πρόσφυγες ως όπλο και προτρέπει μετανάστες να κατευθυνθούν προς την Ευρώπη για να μας ασκήσει πίεση», προσθέτει.

Απαντώντας στην ερώτηση "τι μπορεί να κάνει η ΕΕ για να αντιμετωπίσει την εκβιαστική πολιτική του Τούρκου Προέδρου", ο Αυστριακός καγκελάριος τονίζει ότι η ΕΕ «πρέπει επιτέλους να εμφανιστεί ενωμένη και αποφασισμένη».

Όπως αναφέρει, θα ευχόταν «να αποκτήσουμε επιτέλους ως ΕΕ το θάρρος να αντισταθούμε στον Ερντογάν και να μην επιτρέψουμε στο εξής ούτε την εκμετάλλευση των προσφύγων ως όπλο, ούτε τις παραβιάσεις του διεθνούς δικαίου από τον Τούρκο Πρόεδρο».

Ο Αυστριακός ομοσπονδιακός καγκελάριος επισημαίνει ακόμη στη συνέντευξή του στην εφημερίδα Kurier ότι «η Τουρκία ζει από τον ευρωπαϊκό τουρισμό και από τις οικονομικές συναλλαγές με την ΕΕ» και ότι «η Τουρκία είναι απολύτως τρωτή. Όμως το θέμα δεν είναι να τραυματίσουμε κάποιον, αλλά το να δείξουμε τις κόκκινες γραμμές μας».

