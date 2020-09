Πολιτική

Ο Δημήτρης Τζανακόπουλος νέος Γραμματέας του ΣΥΡΙΖΑ

Διάβασέ μου το... Your browser does not support the audio element.

Με την εκλογή Τζανακόπουλου έκλεισαν οι εργασίες της συνεδρίασης της ΚΕ του ΣΥΡΙΖΑ.

Με ευρεία πλειοψηφία εξελέγη νέος γραμματέας του ΣΥΡΙΖΑ ο Δημήτρης Τζανακόπουλος, τον οποίο είχε προτείνει ο Αλέξης Τσίπρας.

Στην ψηφοφορία που διεξήχθη μετά τη συνεδρίαση της κεντρικής επιτροπής του κόμματος, ο Δ. Τζανακόπουλος έλαβε 110 θετικές ψήφους σε σύνολο 140 ψηφισάντων. Στην ψηφοφορία υπήρξαν 29 λευκά και 1 άκυρο.

Κατά την ομιλία του στην κεντρική επιτροπή ο πρόεδρος του ΣΥΡΙΖΑ εξαπέλυσε σφοδρή κριτική στην κυβέρνηση και προσωπικά στον πρωθυπουργό στο τρίπτυχο: πανδημία, οικονομία, ελληνοτουρκικά.

Ως προς τα εσωκομματικά ο Αλέξης Τσίπρας ευχαρίστησε ιδιαίτερα τον Πάνο Σκουρλέτη για το διάστημα που υπηρέτησε ως γραμματέας του κόμματος.

Σκουρλέτης: Δεν θα αφήσουμε ούτε μία μέρα να μη βρεθούμε δίπλα σε όσους θα μας έχουν ανάγκη

«Ο χρόνος θα είναι πυκνός», «δεν επιτρέπεται από το δικό μας πολιτικό χώρο, από τη θέση της αξιωματικής αντιπολίτευσης, να αφήσουμε ούτε μία μέρα που να μη βρεθούμε δίπλα σε όλους όσους θα μας έχουν ανάγκη», «αυτός είναι ο ρόλος μας, αυτή είναι μεγάλη μας πρόκληση», τόνισε από την πλευρά του ο απελθών Γραμματέας, Πάνος Σκουρλέτης.

Σημείωσε, μεταξύ άλων, ότι «ο χώρος μας πρέπει να αποτελέσει το αντίπαλο δέος στα πλαίσια ενός ανταγωνιστικού διπολισμού, όπου αυτός ο ανταγωνισμός θα πατάει σε μια εξίσου ανταγωνιστική προγραμματική πρόταση». Είπε ότι «δεν μπορεί η δική μας Αριστερά να μην αξιοποιεί τις καλύτερες των παραδόσεων και των άλλων χώρων, αλλά να μην αναδεικνύουμε τελικά ότι αυτή η συνάντηση είναι στο έδαφος μιας σύγχρονης Αριστεράς, η οποία αποτελεί σημείο αναφοράς και για παραδοσιακές, ιστορικές, αριστερές δυνάμεις, αλλά και για τον χώρο της σοσιαλδημοκρατίας, που κι αυτός σήμερα έχει τις δικές του, πολύ ενδιαφέρουσες διεργασίες». «Βεβαίως να είμαστε η ραχοκοκαλιά της ευρύτερης δημοκρατικής παράταξης», είπε, «στο έδαφος, όμως, της Αριστεράς της εποχής μας, που πρέπει, προφανώς, να προσδιορίσουμε τι σημαίνει».

«Αυτή είναι η δική μας Αριστερά. Ανοιχτή Αριστερά, αντιδογματική Αριστερά, δημοκρατική Αριστερά, των ανοιγμάτων, των συμμαχιών», κατέληξε ο Πάνος Σκουρλέτης.